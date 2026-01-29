S 1. februarjem konec brezplačnega parkiranja pri silosu

Zgodba brezplačnega parkirišča s 445 parkirnimi mesti, ki ga je stanovska organizacija trgovcev Confcommercio v obdobju božičnih praznikov uredila na območju tržaškega silosa, se bliža koncu. S 1. februarjem, torej v nedeljo, ga namreč ukinjajo, so danes v sporočilu za medije potrdili, kar so že napovedali pred časom. S parkiriščem, ki se nahaja nedaleč stran od tržaške železniške postaje in je v lasti družbe Coop Alleanza 3.0, je želela zveza Confcommercio ponuditi odgovor pomanjkanju parkirnih mest v predprazničnem in prazničnem obdobju, ko v Trstu poteka več dogodkov in se več ljudi odpravlja po nakupe in darila. Kasneje so možnost parkiranja podaljšali, da bi spodbudili nakupovanje ob začetku zimskih razprodaj.

Predsednik stanovske organizacije Antonio Paoletti je poudaril, da je možnost brezplačnega parkiranja največ ljudi izkoristilo od začetka decembra dalje. Več dni so vozniki zasedli vsa razpoložljiva parkirna mesta, je navedel. Po prazniku sv. treh kraljev pa je povpraševanje padlo. Zasedenost je nihala nekje med 50 in 60 odstotki, ob koncih tedna še kaj več, je še pojasnil.