Čas je za počitnice ...

Dovolj je domačih nalog, preverjanj in stresa, saj je včeraj po dolgem in napornem šolskem letu za učence in dijake slovenskih šol vseh stopenj napočil čas za počitnice. V zadnjih dneh so otroci poskrbeli za niz zaključnih nastopov, na katerih so se s pesmijo in recitacijami predstavili staršem in drugim sorodnikom ter se naposled zahvalili učiteljem in učiteljicam za usvojeno znanje.

Poletnih počitnic se seveda še ne veselijo učenci tretjih razredov nižjih srednjih šol in dijaki petih razredov višjih srednjih šol, ki jih čakajo zaključni izpiti. Na nižji srednji šoli Ivana Trinka v Gorici in na nižji srednji šoli v Doberdobu se bo državni izpit začel v torek, 10. junija, medtem ko imajo višješolci na razpolago še več kot en teden časa, da skušajo nadoknaditi zamujeno in se na najboljši način pripraviti na maturo, katere prva pisna nalogo bo na sporedu komaj v sredo, 18. junija.