Čas za drznost in ambicije

Lanskoletna osvojitev naziva Evropska prestolnica kulture in letošnja 110. obletnica smrti Edvarda Rusjana sta bili rdeča nit petkove večerne slovesnosti ob prazniku Mestne občine Nova Gorica, na katerem so bile podeljene tudi nagrade letošnjim občinskim nagrajencem. Rdeča nit se je prepletala v programu, ki je občinstvo najprej popeljal v svet klasičnih mitov: z zgodbo Dedala in Ikarja je režiser večera Miha Nemec iskal vzporednice z Rusjanovimi ambicijami po poseganju višje in drzneje – nato pa je ponudil še pogled v prihodnost goriškega somestja, povzdignjenega v Evropsko prestolnico kulture in naslonjenega na tretji steber grške modrosti: zmernost.

»Gre za zgodovinski trenutek naših krajev, mesta, trenutkov, ki so verjetno prelomni za nas. Čutim, da se prebuja ambicija in aspiracija. V Dedalu in Ikarju vidimo dvojnost med drznostjo in ambicijami na eni in preudarnostjo na drugi strani,« je pred polno dvorano poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič. Slovesnosti so se udeležili številni predstavniki politike, gospodarstva in kulture z obeh strani meje.

Letošnjih občinskih nagrajencev je deset. Nagrado Franceta Bevka je prejel Jože Dolmark, scenarist, dramaturg, filmski publicist ter profesor umetnostne zgodovine in filmske vzgoje. Prejemniki Nagrade Mestne občine Nova Gorica so letos trije: Kulturni dom Gorica, Slavistično društvo Nova Gorica, in Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica.Bevkovo listino je prejel glasbenik David Šuligoj, med petimi prejemniki plakete Mestne občine Nova Gorica pa so: Sonja Valič in Sonja Planko iz društva za obolele z demenco GO-Spominčica, Društvo šola zdravja Domžale, šola zdravja Nova Gorica, Miran Mozetič in Egon Fornazarič za njun doprinos k ohranitvi tehniške dediščine, Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje, dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju – enota Nova Gorica in Branko Brezigar iz Kajak kluba Soške elektrarne.