»Če je Gorica enotna, lahko bitko zmaga«

Množica Goričank in Goričanov se je v soboto ponovno zbrala pred goriško mestno hišo, da bi na miren, a hkrati odločen način izrazila zahtevo po ohranitvi enote za intenzivno kardiološko zdravljenje UTIC v goriški bolnišnici. Deželna vlada je namreč kot obljubljeno spremenila oz. popravila decembrski sklep, ki je predvideval selitev postelj kardiološkega oddelka iz Gorice v Tržič, glede enote UTIC pa je odločitev preložila oz. jo zaupala zdravstvenemu podjetju za Tržaško in goriško Asugi, ki bo moralo zadevo še enkrat preučiti in izdelati predlog do konca letošnjega leta. Predlog mora biti v skladu z ministrsko uredbo št. 70 iz leta 2015, ki predvideva največ eno enoto za kardiološko intenzivno nego na 150 tisoč prebivalcev.

»Deželni odbornik Riccardi je glede postelj priznal napako, kar mu štejemo v čast, za sprejetje odločitve glede tega, ali bo enota za intenzivno kardiološko zdravljenje ukinjena v Gorici ali v Tržiču, pa so si vzeli eno leto časa, ker da je treba stvar preučiti iz tehničnega in strokovnega vidika. Sprašujemo se, na podlagi česa je bil torej napisan decembrski sklep, ki je predvideval ukinitev goriške enote UTIC in koncentriranje storitev, ki so namenjene bolnikom z akutnimi in kroničnimi zapletenimi boleznimi srca in ožilja, v tržiški bolnišnici. Ali niso pred tem strokovnjaki preučili, kaj bi bilo najbolj racionalno storiti?,« se je v soboto spraševal Adelino Adami, »duša« goriškega odbora za javno zdravstvo, ki je decembra sprožil protest in med drugim spodbudil goriški občinski svet, da se je enotno izrekel proti ohromitvi goriškega kardiološkega oddelka.

»Pred dvema mesecema so nas prepričevali, da izgubljamo čas, češ da je sklep odobren in odločitev sprejeta, v resnici pa je Dežela FJK le naredila korak nazaj. To ni naša zasluga, to je zasluga vseh Goričanov, ki so se dodatnemu krčenju zdravstvenih storitev v Gorici uprli. Gorica je pridobila na avtoriteti: če je bitka upravičena in jo podpirajo tako občani kot občinski svetniki in župani, lahko zmagamo,« je poudaril Adami in izrazil potrebo po čim večji transparentnosti pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo zdravje ljudi.