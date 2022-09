Center za spolno prenosljive bolezni krepi delovni čas

Zaradi povečane razširjenosti nekaterih kužnih bolezni so se v goriškem centru za spolno prenosljive bolezni odločili, da podaljšajo svoj odpiralni čas. V center bo mogoče zahajati tudi dve soboti mesečno, od 8.30 do 12.30. Nov urnik bodo uvedli od 10. septembra, dostop bo možen po predhodni telefonski najavi. Na voljo bodo iste storitve kot v tednu: pregledi, svetovanje, diagnostični testi, terapije in cepiva. Storitve nudijo v anonimni obliki. V centru za spolno prenosljive bolezni, ki ima svoj sedež v stavbi B v nekdanji goriški bolnišnici v Ulici Vittorio Veneto, so letos do konca julija zabeležili 2650 obiskov. Letos so sledili približno 93 bolnikom, ki prihajajo iz drugih italijanskih dežel, ter 283 bolnikom iz drugih pokrajin Furlanije - Julijske krajine. Približno 200 bolnikov, ki so okuženi s HIV-om, center obišče od trikrat do štirikrat letno. Tudi v letih 2020 in 2021 je bilo kljub pandemiji število obiskov precej visoko (okoli 3600 v celem letu), kar je primerljivo z leti pred tem. Podatki vsekakor kažejo, da se je število okužb zaradi »lockdowna« znižalo v prvi polovici leta 2020, nato pa se je ponovno povzpelo. Okužbe, posebej s klamidijo in sifilisom, se višajo; to potrjujejo tudi letošnji podatki. Med razlogi za to, menijo v centru, je tudi preventivna terapija za HIV (PrEP – preekspozicijska profilaksa), ki jo predpisujejo osebam, ki tvegajo okužbo. Uporaba teh zdravil je imela kot posledico manj pogosto uporabo kondomov, kar je botrovalo k razširjenju drugih spolno prenosljivih okužb. Ker je trend torej usmerjen navzgor, se v centru nadejajo, da bi z dodatnim odprtjem ob sobotah zjutraj lahko nudili storitve, kot so diagnostični testi, terapija in svetovanje, na dan, ko je marsikdo ponavadi prost.

Center za spolno prenosljive bolezni so sicer ustanovili leta 1991, je pa edinstven na deželni ravni. Na območju Triveneta obstaja primerljiv center samo v Trentu. Zaradi tega ga obiskujejo tudi številni uporabniki, ki prihajajo iz raznih krajev tudi izven goriške goriške pokrajine ter dežele FJK in iz Slovenije. Delo v centru podpirajo z diagnostičnim laboratorijem v tržiški bolnišnici, ki nudi hitre rezultate za raznorazne teste. Znotraj zdravstvenega podjetja Asugi spada center v dermatološki oddelek, ki ga vodi prof. Iris Zalaudek. Odgovorna za goriški center pa je infektologinja Camilla Negri.