Cesta skozi Jamlje in Dol še zaprta

V Jamljah se po požaru iz prejšnjega tedna in evakuaciji vasi življenje počasi vrača v stare tirnice, čeprav je državna cesta št. 55 še vedno zaprta. Zapora se bo po besedah doberdobskega župana Fabia Vizintina nadaljevala, dokler bodo trajale izredne razmere. Pred turistično kmetijo Drejče je še vedno postavljeno operativno središče gasilcev, civilne zaščite in gozdne straže, poleg tega helikopter še vedno preletava Kremenjak, Gorjupo kupo, Vrtače in območje okrog Sabličev, da takoj pogasi morebitna nova žarišča, iz katerih se kadi.

Zaprta je tudi cesta, ki pri Sabličih vodi do avtoceste.