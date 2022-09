Cestni znaki že napovedujejo omejitve

Cestni znaki v goriškem mestnem središču že napovedujejo številne prometne omejitve, ki bodo veljale med letošnjimi Okusi ob meji. Štiridnevni poulični praznik bo Gorico poživil med četrtkom, 29. septembra, in nedeljo, 2. oktobra, medtem ko bodo prometne omejitve stopile v veljavo že v začetku tedna. V nekaterih ulicah bodo parkiranje in zatem še promet prepovedali v ponedeljek, 26. septembra, v večjem delu mestnega središča pa v torek, 27. septembra. Prometne omejitve bodo ostale v veljavi do torka, 4. oktobra; promet bo ponovno stekel, ko bodo stojnice odstranili z ulic.