Glasbeno tekmovanje s prazničnim predznakom

Na Drevoredu 20. septembra v Gorici se pomlad že peto leto zapored odpira s poplavo mladih glasbenikov. Tekmovanja Musica Goritiensis se je letos udeležilo kar 87 violinistov, violončelistov, pianistov in pevcev iz 14 držav. Projekt je sad sodelovanja med Kulturnim centrom Lojze Bratuž in Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel, ki sta vanj pritegnila tudi Glasbeno šolo Nova Gorica, kjer je potekalo tekmovanje pevcev.

Umetniška vodja Alessandra Schettino je skrbno in profesionalno zrežirala kompleksno shemo, kajti tekmovalci so razdeljeni na pet starostnih kategorij, vsak oddelek pa presoja različna žirija, kar je letos pomenilo kar 20 uglednih docentov in umetnikov, med katerimi velja izpostaviti vsaj nekaj imen: žiriji za violiniste je predsedoval Stefano Zanchetta, ob njem Volodja Balžalorski, Helfried Fister in drugi odlični mojstri, predsednik žirije za čeliste je bil Carlo Teodoro, ob njem Karmen Pečar Koritnik, Branimir Pustičnik, Adriano Melucci in Caroline Oblasser, ki je ob čestitkah vsem tekmovalcem pozvala mlade, naj odložijo telefončke ter prisluhnejo svojemu srcu - ampak mladi tekmovalci so to že storili, sicer ne bi dosegali takih rezultatov. Žiriji za pianiste je predsedoval Riccardo Risaliti, pevce pa so presojali Vlatka Oršanić kot predsednica, zelo uspešna goriška mezzosopranistka Romina Basso in drugi ugledni umetniki. Zaradi težav v letalskem prometu, ki so nastopile ob napadu na Iran, so morali predčasno odpotovati mnogi člani žirije, pa tudi mnogi tekmovalci, zato je bil program nekoliko okrnjen, kljub temu pa je gala koncert s podelitvijo nagrad trajal skoraj tri ure.

Prisluhnili mladim talentom

Alessandra Schettino se je toplo zahvalila vsem partnerjem in podpornikom, od Dežele FJK do občin Gorica in Nova Gorica ter vrsti sponzorjev. Tekmovanju je namenil zelo laskave besede Fabrizio Oreti, odbornik za kulturo na goriški občini, ki je pohvalil brezhibno organizacijo ter dejal, da tekmovanje nadaljuje kulturni val projekta GO! 2025.

Program je v slovenščini, italijanščini in angleščini dovršeno povezoval Marco Fior, po podelitvi nagrad, pri kateri so sodelovali predstavniki žirij, sponzorjev in sodelujočih ustanov pa je publika prisluhnila mladim talentom, ki so se zvrstili od najmlajših kategorij (letniki 2017 in mlajši) dalje: v kategoriji A so prva mesta osvojili violinistka Noemi Marković Funa in čelistka Sara Sanae Iwaki iz Slovenije ter pianistka Dafne Nardin iz Italije, vse tri deklice z ljubkim in dovršenim nastopom. V kategoriji B (letniki 2015-2016) sta zmagala hrvaški pianist Maks Petrović Oblučar, ki se je izkazal s premišljeno igro, ter slovenska čelistka Neža Kunaver, že dokaj suverena na zahtevnem glasbilu. V kategoriji C (letniki 2012-2014) sta prvi nagradi osvojila hrvaška čelistka Lara Novosel, že lepo dorasla zahtevnosti Mendelssohnove Sonate, ter italijanska violinistka Zoe Esti Letitia Birnbaum Zanivan, ki je v Kreislerjevi Miniaturi pokazala že razvit temperament in okus. Hrvaška sopranistka Tara Pavičević je osvojila prvo nagrado v kategoriji A (letniki 2009 in mlajši) z lepim glasom, ki bo lahko dosegal višje cilje z bolj dovršeno tehniko legata. Prav lepo presenečenje pa je bil Janez Ivačič, ki bi ga ne mogli obravnavati kot kontratenorista, kajti njegov glas je zazvenel s polnostjo mezzosoprana. Slovenski pevec je zmagal v kategoriji C (letniki 2005-2006) in tako v Brahmsu kot v Mozartu razodel talent, ki mu obeta zelo zanimiv razvoj.

V kategoriji C za pianiste letnikov 2012-14 se je odlično izkazala tržaška pianistka Julia Rebez, ki se je že uspešno uveljavila na različnih tekmovanjih: že zrel umetniški pristop je pokazala tako v Chopinu kot v Skrjabinu, še bolj prepričljivo in dovršeno pa je nastopila ruska pianistka Marija Mirek (kategorija D-letniki 2008-2011), ki je v Chopinovem Scherzu op.31 št.2 pokazala že profesionalno koncertno raven. V kategoriji C (letniki 2012-2014) je zmagala hrvaška čelistka Đive Ćatić, ki je svoj tehnični nivo pokazala v odlomku iz Elgarjevega koncerta, v kategoriji E (letniki 2002-2007) pa je prvo nagrado osvojil srbski pianist Boško Stojadinović, ki je v znameniti Ravelovi La Valse pokazal bravurozno igro, pri kateri smo sicer pogrešali mešanico dekadence in nostalgije, ki jo mora interpret vliti v svojo izvedbo. Iz daljne Avstralije je prišel violinist Edward Walton, dobitnik prve nagrade v kategoriji E, ki se je izkazal z izpiljenim virtuoznim pristopom v tehnično zelo zahtevni skladbi, ki jo je Eugene Ysaye priredil po Camillu Saint-Saensu - Caprice d’apres l’etude en forme de valse.

Vzdušje v dvorani je bilo zelo živahno, kajti vsi nagrajenci so športno navijali za svoje kolege ter jih spodbujali z bučnimi aplavzi, kar je dogodku vtisnilo praznični predznak, praznik mladine, ki nas navdaja z zelo lepimi občutki in hvaležnostjo do organizatorjev, ki so ga odlično izpeljali.