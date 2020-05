Čezmejna mavrica

Požari ne poznajo državnih meja. Posledično je »čezmejno« tudi delo goriških in novogoriških gasilcev, ki že dolgo let uspešno sodelujejo in so svoje prijateljstvo s kolegi iz sosednjega mesta včeraj potrdili tudi s simbolno akcijo. Čez skupni trg obeh Goric so z vodnimi curki ustvarili čezmejno mavrico, s katero so želeli sporočiti, da četudi sta obe Gorici zaradi epidemije koronavirusa trenutno fizično ločeni, so njuni prebivalci povezani.

Na dogodku Narazen, a vedno skupaj - Distanziati, ma sempre uniti so ob več gasilskih ekipah z obeh strani meje s poveljnikoma Alessandrom Giuseppejem Granato in Simonom Vendraminom na čelu sodelovali tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Klemen Miklavič, goriški prefekt Massimo Marchesiello in Direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilske enote Nova Gorica, Aleš Markočič. Akcijo je spremljalo več Goričanov in Novogoričanov, nekateri kar udobno izza mizic tamkajšnje kavarne.