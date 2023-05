Čezmejna pot za spodbujanje gibanja in zdravega življenjskega sloga

Sedem etap »camina« za spodbujanje zdravega sloga življenja in preprečevanja hudih bolezni. To je projekt čezmejnega 120-kilometrskega pohoda, ki so ga včeraj predstavili v dvorani Dore Bassi v Gorici ob prisotnosti goriške odbornice za zdravstvo Silvane Romano in vodje Oddelka za družbene dejavnosti novogoriške občine Marinke Saksida.

Pobudo za vzpostavitev čezmejne poti Cammina senza confini -Hodi brez meja je dalo združenje Volendo continuare, pri katerem se zbirajo ženske, ki so bile operirane zaradi raka na dojki. Združenje se je povezalo z goriško sekcijo zveze Lilt, ki se bojuje proti vsaki obliki rakastega obolenja. Njen predsednik Michele Luise je poudaril, da preprečevanje bolezni zahteva zdrav slog življenja, kjer sta gibanje in prehranjevanje osrednjega pomena. Nicole Primozic, ki je dala idejo za pohod, je poudarila, da je le-ta soroden življenjski in bolezenski poti. Ovire in postanki so del izkušnje, končni cilj pa se vedno izplača.

Čezmejna pot bo skupinico nekdanjih bolnikov, prijateljev in partnerjev popeljala od Sovodenj prek Sesljana, Komna, Branika, Vitovelj, Solkana do Gorice. Odhod bo jutri iz Sovodenj, etape se bodo nato vrstile vse do 20. maja.