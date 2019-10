Čezmejne projekte bodo prebivalci somestja prvič spoznavali v skupni publikaciji

Prebivalci občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba v teh dneh prejemajo na dom publikacijo »Čezmejno mesto«, ki opisuje delovanje Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS GO – in projekte, ki jih združenje izvaja. Publikacija, ki so jo tiskali v 35.000 izvodih, je nastala v italijanski in slovenski različici, dostopna pa je tudi na spletnem mestu združenja, euro-go.eu. Njen namen je ta, da prebivalci treh občin spoznajo čezmejno delovanje združenja: za prihodnje leto napovedujejo dodatno publikacijo, ki bo poglobila podatke o sedanjih projektih. Izid letošnje in prihodnje publikacije financirajo s sredstvi programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020. »Prebivalci treh občin prvič prejemajo, istočasno, informacije o skupnih projektih. Gre za ključno etapo v sodelovanju med tremi občinami, ki jih sedaj združuje tudi ta publikacija, katere namen je, da prebivalce osvešča o čezmejnem prostoru. Knjižica "Čezmejno mesto" izraža skupno vizijo razvoja čezmejnega območja, a tudi skupne želje,« sporočajo z EZTS.

