Čezmejni prostor bo poživilo 350 dogodkov

Čezmejno območje bo poživilo 350 dogodkov, hkrati bo 44 projektov prispevalo k usposabljanju preko tisoč ljudi, kar bo prispevalo k večji strokovnosti prebivalcev tega prostora.

V deželnem avditoriju je včeraj Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje prvič javno predstavilo vse projekte, financirane v okviru razpisa Sklada za male projekte GO! 2025 iz leta 2023. Na srečanju so sodelovali upravičenci, institucionalni predstavniki in širša javnost. Pregled 44 projektov, vključno s pričevanji nekaterih upravičencev, je pripravilo osebje EZTSGO. Raznolike in kreativne aktivnosti financiranih projektov segajo od filmske kulture do pravljic, prek pasivne dvojezičnosti in visoke kulinarike do vina in gledališča. Čezmejno območje bodo skupno obogatili z več kot 350 dogodki, nekateri so že v teku, ostali pa v pripravi. Projekti bodo prispevali tudi k usposabljanju več kot 1000 ljudi na omenjenih področjih, kar bo imelo neposreden učinek na strokovnosti državljanov čezmejnega območja.

Razdelili 7,7 milijona evrov

Prisotne so uvodoma nagovorili predsednik EZTS GO Paolo Petiziol, župana Občine Gorica in mestne občine Nova Gorica, Rodolfo Ziberna in Samo Turel, ter odgovorna za finance v deželnem odboru FJK Barbara Zilli. Sklad za male projekte GO! 2025 je financiran iz Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 in torej s sredstvi Evropske unije s približno 4,5 milijona evrov. Aktivnosti prvega razpisa so bile financirane tudi z dodatnimi 3,2 milijona evrov, ki jih je primaknila Dežela FJK.

»Evropska prestolnica kulture je odlična priložnost za naložbe ne le v kulturne dogodke, temveč tudi v projekte z raznolikih področij, ki vplivajo na življenje čezmejnih državljanov. GO! 2025 je tako izredna razvojna priložnost za skupno čezmejno območje. Mali projekti bogatijo širši prostor s tkanjem novih povezav in utrjevanjem obstoječih odnosov,« je poudaril predsednik EZTS GO Paolo Petiziol.

Od Ljubljane do Trevisa

Vnadaljevanju so za pregled financiranih projektov in njihovih glavnih značilnosti poskrbele Lara Devetak, Greta Modula in Maja Radovanović. Ekipa EZTSje projekte razdelila po ključu »kultura« in »območje«, medtem ko nadaljnje podkategorije zadevajo sledeče teme: kino, filme in risane filme, muzeje in kulturno dediščino, gledališče in ples, glasbo, jezik in promocijo kulture. Območje pa zadeva tri podkategorije, in sicer enogastronomijo, turizem in šport.

Projekti se umeščajo v široko območje, ki zajema v prvi vrsti Novo Gorico in Gorico z okolico, pa tudi Ljubljano, Trst, Ajdovščino, Oglej, Postojno, Benetke, Videm, Koper, Sežano in Treviso. Načrtovanih je preko 350 dogodkov, od tega približno 230 v kategoriji »kultura« in približno 120 v kategoriji »območje«. Podkategorija z največjim številom načrtovanih dogodkov, 130, zadeva gledališče in ples, medtem ko je v projektih na temo turizma predvidenih skoraj 100 dogodkov. Rekord po največjem številu usposobljenih oseb pa pričakujemo v kategoriji projektov, povezanih z muzeji in kulturno dediščino: več kot 300.

O svojih aktivnostih so spregovorili tudi nekateri upravičenci, in sicer predstavniki projektov BGAF (Borderless Generation Audiovisual Festival), P-S (Prečkanja-Sconfinamenti), Walk2Spirit in GO! Pasta. Informacije o vseh projektih so bile na ogled na sejmu po dogodku.

Direktorica EZTS GO Romina Kocina in namestnik direktorice Tomaž Konrad sta nato orisala splošno sliko sklada za male projekte GO! 2025: poleg prvega razpisa, iz katerega je bilo financiranih 44 projektov, ki so bili obravnavani na včerajšnjem dogodku, je letos bil objavljen še drugi razpis, ki je bil ravno tako deležen velikega zanimanja. Na drugi razpis za male projekte, ki je bil objavljen letos, je prispelo 134 projektnih predlogov, od katerih jih je 116 prestalo administrativne preglede. Ocenjevalna komisija je v zadnjih mesecih trdo delal, lestvica s financiranimi projekti pa bo predvidoma objavljena prihodnji teden. Da so projekti upravičeni do financiranja, morajo preseči prag 85 od 100 možnih točk. V skladu s prejšnjim razpisom je delež financiranih projektov glede na prijavljene približno 10-odstoten. Za drugi razpis Sklada za male projekte je na voljo nekaj manj kot 1,5 milijona evrov.