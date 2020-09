Čezmejni sistem za izposojo koles se bo imenoval GO2GO

Na čezmejnem natečaju za ime sistema izposoje koles v obeh Goricah je zmagal predlog »GO2GO«. Natečaj je potekal na facebook profilu ekipe za skupno kandidaturo Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, GO! 2025.Avtorica zmagovalnega predloga, ki ima odprt profil pod imenom Žana Žanchy, je obrazložila, da se ga prebere kot »Go to GO«, se pravi »iti do Gorice«. Nagrajenka bo prejela darilno kartico v vrednosti 250 evrov, ki jih bo lahko v enem letu porabila za čezmejno izposojo koles. »Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje, predvsem pa smo navdušeni nad tako številčno (102 predloga imen) kreativnostjo čezmejnih občanov,« pravijo člani ekipe GO! 2025.

Decembra bo torej tudi v Novi Gorici in Šempetru zaživela izposoja koles, ki bo združljiva z že obstoječim sistemom v Gorici. Na slovenski strani bo na osmih postajališčih na voljo skupno 26 običajnih in 11 električnih koles. Sedem postajališč bo na območju novogoriške občine, eno pa so v duhu povezovanja somestja »odstopili« Šempetru, ker jo bodo uredili nasproti poštnega urada v Šempetru. Ostale postaje bodo v Solkanu pri mostu, v Novi Gorici pa v Ulici Gradnikove brigade, pred Eda centrom, restavracijo Vrtnica, pri šolskem kareju, v Kromberku in v Rožni Dolini.