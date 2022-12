Čezmejni študentski dom bodo odprli jeseni (video)

V Palači Paternolli na goriškem Travniku bo z jesenjo zaživel čezmejni študentski dom, ki bo na voljo študentom goriških in novogoriških univerzitetnih smeri, obenem bo prispeval tudi k poživitvi osrednjega mestnega trga.

Danes so z gradbenega odra odstranili zaščitno mrežo, saj se je pred nekaj dnevi zaključila prenova pročelja, sočasno so se začela tudi dela za preureditev in obnovo notranjosti zgodovinske goriške palače, ki je več let samevala. Za njeno obnovo se je odločila lombardska skupina Visconti, ki se je uresničevanja ambicioznega načrta, vrednega tri milijone evrov, lotila pred štirimi leti. Podjetnik Roberto Visconti je napovedal, da se bo prenavljanje notranjih prostorov začelo v času za začetek akademskega leta 2023/2024.