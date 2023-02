Čezmejnost imajo za glavni adut

Zaposleni v filmskem sektorju iz cele Furlanije - Julijske krajine opozarjajo, da je čezmejnost glavni adut goriškega prostora, zaradi česar so prepričani, da bi bilo treba čezmejne produkcije spodbujati tudi z ustreznimi javnimi razpisi. Kako izboljšati pogoje dela v avdiovizualnem sektorju je bilo eno izmed osrednjih vprašanj, katerim je bila posvečena anketa, ki jo je pripravilo društvo Cross-border Film School. Njene izsledke so včeraj predstavili v goriškem Kinemaxu.

Uvodoma je povezovalec srečanja, univerzitetni profesor Francesco Pittasio, prebral pozdrav deželne odbornice za kulturo Tiziane Gibelli, ki je poudarila, da deželna vlada podpira in bo še naprej podpirala avdiovizualni sektor, ki ima izredno kulturno valenco. Poleg tega je opozorila, da se naglo bliža leto 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica Evropska prestolnica kulture, kar je pomemben izziv za vse kulturne in seveda tudi filmske delavce. V nadaljevanju je goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti filmarje pozval, naj se čim bolj množično prijavijo na razpise za pridobitev sredstev iz sklada Interreg. Skupno bo na voljo približno osem milijonov evrov, sicer bo prvi razpis, vreden tri milijone evrov, objavljen konec meseca. Delovanje urada Go Film Office je zatem predstavil Boris Peric, predsednik družbe Transmedia, ki je spregovoril tudi v imenu predsednika Trgovinske zbornice Antonia Paolettija. Peric je pojasnil, da je urad Go Film Office že prejel prispevek 150.000 evrov iz goriškega sklada za opravljanje svoje povezovalne vloge in za spodbujanje krajevnih filmskih produkcij.

Dosedanje delo niti dve leti starega društva Cross-border Film School je predstavil režiser Ivan Gergolet. Doslej so izpeljali vrsto izobraževalnih srečanj in tečajev, za katere je bilo veliko zanimanja. V Gorico so poleg tega med lanskim festivalom Sergio Amidei povabili tri mlade scenariste, ki so se lotili pisanja treh scenarijev na temo meje.

Podpredsednica društva Cross-border Film School Antonella Perrucci je razložila, da so med lanskim julijem izpeljali tudi anketo, na katero se je odzvalo 146 zaposlenih v filmskem sektorju in 123 samostojnih podjetnikov, podjetij in združenj. Približno devetdeset odstotkov anketirancev je bilo mnenja, da bi bilo zelo koristno okrepiti čezmejno sodelovanje na avdiovizualnem področju, pri čemer bi veljalo filmskim delavcem ponujati čim bolj kakovostne čezmejne storitve, vezane na filmsko produkcijo in post-produkcijo. Anketiranci so poleg tega poudarili, da bi bilo treba čezmejno sodelovanje spodbujati z razpisi in sredstvi za koprodukcije med Italijo in Slovenijo. Po mnenju anketirancev bi bilo vredno razmisliti o čezmejnem filmskem izobraževalnem središču, ki bi predstavljal pomemben razvojni adut.