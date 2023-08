Čipkarsko šolo bodo spet zagnali

V teku tridesetih dni bi morala na Verdijevem korzu spet odpreti vrata prodajna točka oz. trgovina proizvodov goriške čipkarske in klekljarske šole, ki je po likvidaciji fundacije, pod okriljem katere je delovala zadnjih deset let, prešla v okvir Deželnega zavoda za kulturno dediščino Furlanije - Julijske krajine (Erpac). Obenem bo šola oktobra spet začela s čipkarskimi in klekljarskimi tečaji, pri čemer si pri zavodu Erpac nadejajo, da se bo število tečajnikov oz. tečajnic po padcu, ki je sledil pandemiji novega koronavirusa, spet povečalo, saj zanimanje za to dejavnost obstaja, kakor obstaja tudi povpraševanje po kakovostnih čipkah. Tako pravi Anna Del Bianco, namestnica generalnega direktorja zavoda Erpac, ki bo s svojimi izdelki in priložnostno stojnico sodeloval tudi na osrednjem delu 20. svetovnega čipkarskega kongresa, ki bo od jutri do nedelje potekal v Novi Gorici.

Čipkarska šola, ki ima v Gorici že večstoletno tradicijo, katere začetki segajo v leto 1672 s prihodom šestih redovnic uršulink, ki so začele poučevati to obrt, se bo torej spet znašla v novi stvarnosti, potem ko je bila del najprej avstro-ogrskega in potem italijanskega izobraževalnega sistema, zadnjih deset let pa je delovala v okviru Fundacije goriške čipkarske šole, ki je zdaj v likvidaciji in je šola prešla tako pod okrilje zavoda Erpac, ki je že leta 2019 prevzel čipkarsko zbirko uršulink.

»V ponedeljek sem skupaj z likvidatorjem podpisala predajo tiste veje podjetja, ki se nanaša na trgovino, skupaj z blagovno znamko Goriška čipka (Merletto goriziano). Zdaj smo prevzeli tudi komercialno dejavnost, ki jo računamo spet zagnati čim prej, mislim, da v roku kakih 30 dni, morda tudi prej. Tečaji se bodo kot običajno začeli oktobra. Z deželnimi izobraževalnimi zavodi delamo na tem, da zagotovimo tudi nekoliko širšo paleto tečajev ter bolj razporejeno prisotnost lokacij le-teh na celotnem deželnem ozemlju,« pravi Anna Del Bianco.