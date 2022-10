Čistijo steze sredi pogorišča

Na pobočjih Vrtač - Gorjupe kupe v Jamljah so v prejšnjih dneh brnele motorne žage. Na delu so bili člani alpinističnega kluba Cai iz Gorice, ki so na območju julijskega požara svoj prosti čas namenjali čiščenju stez, označenih s številkama 78 in 72.

»Podrli bomo vsa drevesa, ki jih je julija zajel požar in zaradi tega predstavljajo potencialno nevarnost za sprehajalce,« pravi Loris Tulisso iz vodstva goriške sekcije alpinističnega kluba in pojasnjuje, da sta stezi na Vrtačah - Gorjupi kupi začasno formalno zaprti. Ljubitelji narave jih sicer še vedno uporabljajo, vendar izključno na lastno odgovornost in brez nikakršne soodgovornosti vzdrževalca gozdnih poti. Podobno velja še za nekatere druge steze na območju pogorišča; med omenjenimi potmi je na primer steza št. 79, ki je poimenovana po Abramu Schmidu in povezuje Gabrje z Medjevasjo. Tulisso sicer pojasnjuje, da nameravajo z delom pohiteti na vseh stezah, speljanih po območjih, ki jih je zajel požar. V jesenskem času je namreč sprehajalcev na Krasu kar nekaj; pred leti so nekatere steze vključili v daljinsko pot Alpe Adria Trail, ki je vse bolj priljubljena tudi med pohodniki iz bolj oddaljenih krajev. Poleg požganih dreves čistijo tudi grmičevje, ki bi drugače kaj kmalu zaraslo steze.