Črne vreče pristale v obrečnem pasu parka

Že spet. V parku med Rojcami in Štandrežem so odkrili novo obsežno divje odlagališče, tokrat na obrečnem poplavnem območju, kjer so neznanci odvrgli najmanj trideset velikih črnih vreč z odpadki. Domnevno gre za gradbene odpadke.

Nanje so opozorili predstavniki odbora Amici del Parco (Prijatelji parka), ki skupaj s krožkom Legambiente in odborom Eko Štandrež že več let opozarjajo, da se območje vedno znova spreminja v divje odlagališče. Po njihovih navedbah so bile vreče odvržene z vrha brežine ob Ulici Pola, nasproti nekdanjega obrata za predelavo svile, v spodnji obrečni pas. »Domnevamo, da so nepridipravi prerezali zaščitno mrežo in ustvarili dovolj veliko odprtino, nato pa ob rob brežine pripeljali vozilo in z njega odvrgli težke vreče. Nekatere so obtičale med rastlinami, druge so dosegle vznožje brežine, večina pa je ostala ujeta v bližini mreže,« opozarjajo člani odbora. Po ocenah prostovoljcev bo odstranitev teh odpadkov tehnično zahtevna in posledično draga, strošek pa bo, kot opozarjajo, znova padel na ramena občanov.

V preteklosti že sanacija

Gre za območje, ki je bilo že v preteklosti predmet zahtevne sanacije. Pred nekaj leti je Konzorcij za melioracijo soške ravnine po pooblastilu Dežele Furlanije - Julijske krajine s pobočja in njegove neposredne okolice odstranil več ton pnevmatik in drugih odpadkov. Poseg je stal več kot 150.000 evrov. Prostovoljci ob tem opozarjajo, da je območje ob Ulici Pola že dolgo znano kot točka, kjer se ponavljajo tovrstna nezakonita odlaganja. »Tam so namreč odvrženi tudi drugi odpadki – plastični zaboji in lonci, kup malte, gradbeni ostanki, črne in bele vreče z gospodinjskimi odpadki,« opozarjajo okoljevarstveniki.

Prijatelji parka so v preteklih letih pri čiščenju in opozarjanju na težave sodelovali z več skupinami in društvi, med drugim s speleologi centra Seppenhofer, prosilci za azil iz doma Nazareno, akcijami Plastic free, Ripuliamoci Challenge in Fridays for Future, skavti in alpinci.

Člani odbora spominjajo, da je goriška občina za krajši čas na območju namestila videopast, ki pa je bila pozneje premeščena drugam. Podobno naj bi se zgodilo tudi z začasnim videonadzorom v Ulici Barca, še enem območju, kjer pogosto nezakonito odlagajo gradbene odpadke. Prostovoljci opozarjajo, da sta od prijave približno dvanajstih velikih črnih vreč z inertnimi odpadki v bližini dostopa do parka minila že več kot dva meseca, a kljub poizvedovanju ne vedo, v kateri fazi je postopek njihove odstranitve.

Novo odlagališče so v petek prijavili karabinjerjem, ti pa so zadevo posredovali gozdarski policiji. Prijavitelji pričakujejo ukrepanje, hkrati pa poudarjajo, da zgolj občasna čiščenja ne zadoščajo. Po njihovem mnenju bi bilo treba več vlagati v nadzor, preprečevanje in kaznovanje tovrstnih kaznivih dejanj. »Koliko videopasti bi lahko v vseh teh letih kupili z denarjem, porabljenim za sanacije?« se sprašujejo v odboru.