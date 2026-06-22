Izziv je zagotoviti celostno dostopnost

Cilj evropskega projekta DigARegion – Digitalno dostopna regija je izboljšati dostopnost kulturnih, digitalnih in javnih storitev za osebe z oviranostmi in druge ranljive skupine ter zmanjšati digitalne neenakosti na čezmejnem območju Slovenije in Italije. Pri projektu, katerega vodilni partner je Mestna občina Nova Gorica, sodeluje poleg Sveta slovenskih organizacij tudi Kulturni center Lojze Bratuž, ki je v četrtek, 18. junija, gostil drugi javni strokovni posvet z naslovom Odpravljanje digitalnih vrzeli in zagotavljanje dostopnosti za vse. Med predavatelji so bili razni strokovnjaki s področja digitalne dostopnosti, predstavniki kulturnih ustanov, projektni partnerji ter organizacije, ki delujejo na področju vključevanja oseb z oviranostmi. Med udeleženci pa so bili člani društev in podjetij, ki se ukvarjajo s spletnimi in digitalnimi vsebinami.

Projekt se bo nadaljeval

»Potrebna je celostna dostopnost, tudi vsebinska, ne le arhitekturna in logistična,« je za Primorski dnevnik povedala Daniela Klanjšček iz KC Lojze Bratuž. V preteklosti so bila prizadevanja za dostopnost namreč pogosto usmerjena predvsem v odpravljanje fizičnih ovir, na primer z gradnjo klančin, dvigal, zasilnih izhodov in drugih prilagoditev za uporabnike invalidskih vozičkov. Takšne rešitve so pomembne, vendar same po sebi niso dovolj. Enako pomembno je, da so dostopne tudi informacije, storitve in digitalne vsebine. Spletne strani, dokumenti, obrazci in video vsebine morajo biti zasnovani tako, da jih lahko uporabljajo tudi osebe z okvarami vida, sluha ali drugimi posebnimi potrebami.

Prav s tem se je ukvarjala četrtkova strokovna konferenca v okviru projekta DigARegion, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija–Slovenija. Celoten projekt znaša dobrih 800 tisoč evrov. Prvi posvet se je vršil meseca februarja. Tudi tokrat je dogodek potekal v slovenskem in italijanskem jeziku. Tilen Škraba iz Zavoda za digitalno dostopnost A11Y.si je najprej predstavil razvoj projekta od začetne ideje do izvedbe ter vse dosedanje aktivnosti in dosežene rezultate ter načrte za nadaljnji razvoj projekta.

V nadaljevanju je predsednik društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice Igor Miljavec spregovoril o trenutnem stanju digitalne in splošne dostopnosti v Sloveniji. Predsednik goriške sekcije združenja slepih in slabovidnih Nicolò Finocchiaro je stanje digitalne dostopnosti za slepe in slabovidne uporabnike v Italiji predstavil s konkretnimi primeri in posebno pozornost namenil primerom dobrih praks, tehnološkim rešitvam in primerjavi italijanskih izkušenj z evropskimi smernicami in standardi dostopnosti. V drugem delu posveta je kustos Goriškega muzeja David Kožuh orisal projekt Taktilne galerije Nova Gorica ter različne senzorične in interpretativne pristope, s katerimi umetnost približujejo slepim, slabovidnim in drugim ranljivim skupinam.

»Kulturni center Lojze Bratuž je že logistično prilagojen in prijazen osebam s posebnimi potrebami,« je pojasnila Daniela Klanjšček in pristavila, da projekt DigARegion s pomočjo usposabljanja in tehnologije omogoča še odpravljanje tudi tistih ovir, ki so slepim in slabovidnim obiskovalcem doslej oteževale polno vključevanje v kulturno življenje.

Projekta še ni konec. V juliju bodo organizirana brezplačna osnovna usposabljanja na daljavo, ki bodo udeležencem ponudila praktična znanja za ustvarjanje dostopnejših digitalnih vsebin za vse uporabnike. Prijave bodo odprte preko spletne strani projekta na naslovu www.dostopnovsem.org, kjer bodo objavljene tudi vse podrobnejše informacije.