Moskva širi pregon civilne družbe tudi v tujini

Ruska finančna obveščevalna služba Rosfinmonitoring je 4. junija Memorial Italia uvrstila na seznam organizacij, ki jih Ruska federacija označuje kot ekstremistične ali teroristične. Ukrep sledi aprilski odločitvi ruskega vrhovnega sodišča, ki je za »ekstremistično« razglasilo nejasno opredeljeno »Mednarodno gibanje Memorial«, čeprav ne gre za enotno organizacijo, pač pa za mrežo društev in ustanov, raziskovalcev, pravnikov, arhivistov, aktivistov in prostovoljcev v različnih državah po svetu.

Pri Memorial Italia opozarjajo, da gre za prvi primer vključitve italijanske organizacije v takšen ruski represivni register. Po njihovem mnenju pa je namen zelo jasen: Moskva želi napasti tudi tudi mednarodno okolje, ki nadaljuje delo leta 2021 zaprte ruske organizacije Memorial, soprejemnice Nobelove nagrade za mir leta 2022.

Memorial je nastal v zadnjih letih Sovjetske zveze kot gibanje za dokumentiranje stalinistične represije, ohranjanje spomina na žrtve gulagov in razkrivanje državnega nasilja. Pozneje pa je spremljal tudi kršitve človekovih pravic v Rusiji, zaradi česar je postal moteč za ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Nevarna že objava na spletu

Italijanska organizacija je prejšnji teden opozorila, da ima odločitev ruskih oblasti neposredne varnostne posledice za njene člane, sodelavce, aktiviste, prostovoljce in podpornike, saj so ti v Rusiji izpostavljeni kazenskemu pregonu. Tveganje lahko predstavljajo čisto vse oblike sodelovanja, financiranja, javne podpore, objavljanja gradiv ali deljenja povezanih vsebin, med drugim tudi na družbenih omrežjih. Zato je Memorial Italia objavil opozorila bodisi za tiste, ki živijo v Rusiji, bodisi za ostale, ki tja pogosto potujejo. Za vse je najbolje, da prenehajo spremljati kanale organizacije, izbrišejo objave, povezane z Memorialom, in odstranijo javne sledi sodelovanja.

Posledice pa niso nujno povezane zgolj s potmi v Rusijo, ampak tudi v države, ki imajo z Moskvo različne oblike pravosodnega ali varnostnega sodelovanja. Med te spadajo Kazahstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Azerbajdžan, Združeni arabski emirati, Egipt, Sirija, Tajska, Indonezija in Vietnam. Kot manj tvegane, vendar še vedno problematične, se omenja tudi Armenijo, Gruzijo, Turčijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro.