V devinsko-nabrežinski občini bodo asfaltirali številne ceste

Devinsko-nabrežinski občinski odbor je odobril naložbo v višini 2,2 milijona evrov za asfaltiranje, ki bo zajelo več naselij. V nekaterih primerih, npr. v starem jedru Nabrežine, dela krajani pričakujejo že več desetletij.

»Projekt predstavlja pomemben korak naprej za našo skupnost, saj je namenjen izboljšanju varnosti in kakovosti življenja občanov,« poudarja župan Igor Gabrovec v sporočilu za medije. »S tem načrtom želimo obnoviti in izboljšati prometno omrežje, odpraviti pomanjkljivosti ter odgovoriti na potrebe prebivalcev.«

Najobsežnejši v zgodovini

S tem bodo skupne naložbe aktualne občinske uprave v obnovo cest presegle tri milijone evrov. Kot poudarjata župan in odbornik za javne naložbe Lorenzo Corigliano, gre za najobsežnejši program asfaltiranja v zgodovini Občine Devin - Nabrežina. Zdaj želijo, da bi se dela lahko začela kmalu. Začetek nekaterih posegov iz novega svežnja je predviden jeseni, medtem ko bi se lahko že poleti začela dela iz prejšnjega sklopa (za 180.000 evrov), ki ga je občinski odbor odobril aprila. Ta predvideva asfaltiranje v središču Nabrežine, Devinu in Vižovljah.

Novi sklop pa bo poleg središča Nabrežine zajel še predela Nabrežina Kamnolomi in Nabrežina Postaja ter Štivan, Devin, Mavhinje, Praprot, Šempolaj, Sesljan, Vižovlje in Ribiško naselje. Staro jedro Nabrežine bo deležno posegov za več kot 120.000 evrov. Več kot 100.000 evrov bodo znašala tudi dela v Ribiškem naselju in na več lokacijah v Štivanu. Med 50.000 in 100.000 evri pa so vredna asfaltiranja v Nabrežini Kamnolomi, Mavhinjah, Praprotu in Sesljanu.

Med glavnimi naložbami je tudi ureditev prehoda za pešce v Devinu blizu križišča za Ribiško naselje. Prehod bo opremljen z varnostnimi stebrički in osvetljeno prometno signalizacijo, kar krajani pričakujejo že leta. Predvidena je tudi prenova območja stare čistilne naprave, z njeno odstranitvijo in ureditvijo parkirišča za prebivalce in obiskovalce s približno 15 parkirnimi mesti.

Obsežna naložba terja spremembo triletnega načrta javnih investicij, financirana bo s sredstvi iz proračunskega presežka. Program posegov bo obravnaval drugi svetniški odbor, nato pa občinski svet konec junija. »To je zelo pomemben dosežek za našo občinsko upravo, predvsem pa za vso skupnost. Tega cilja ne bi nikoli dosegli brez velikega dela občinskih uradov, zlasti oddelka za javne naložbe,« pravi odbornik Corigliano.