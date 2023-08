»Da bi se razvilo čim več podjetniških idej«

»Slovesno razglašam, da je pisarna odprta.« S temi besedami je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon danes (4. avgusta) uradno predal namenu novo razvojno in projektno pisarno Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki sicer deluje že od začetka leta v prostorih KB Centra v Gorici, nastala pa je kot sad partnerstva SDGZ s Kmečko zvezo ter krovnima organizacijama Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in Svetom slovenskih organizacij in s podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Evropska prestolnica kulture, ki bo leta 2025 v Gorici in Novi Gorici, »je za naš prostor edinstvena priložnost in izziv, da pokažemo, kaj veljamo in ovrednotimo danosti, ki jih ima naš prostor in ljudje, ki v tem prostoru živimo,« je zamisel o postavitvi pisarne utemeljil predsednik SDGZ Robert Frandolič, ki je poudaril, da povezanost z latinsko, germansko in slovansko kulturo mora postati razvojni potencial tukajšnjega prostora, tako iz gospodarskega kot tudi kulturnega zornega kota.

Po predsednikovih besedah je primarni cilj pisarne pomoč slovenski civilni družbi in institucijam v Furlaniji - Julijski krajini pri pripravi vsebin in razpisov za osrednje dogajanje v bližnji prihodnosti v okviru EPK, hkrati pa naj bo to »prostor izmenjave idej, razvoja priložnosti, srečevanja različnih ljudi, podjetnikov, entuziastov in vseh, ki dobro mislijo. Želimo, da bi se v teh prostorih razvilo čim več podjetniških idej. Da pride do tega, je potrebno čim več sodelovanja med gospodarskimi akterji tega prostora,« je še dejal Frandolič, ki je gospodarski element sodelovanja označil kot ključnega za skladen razvoj goriške čezmejne regije.

Da je prihodnost čezmejnega območja odvisna od gospodarstva, je prepričan tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je prav tako poudaril pomen sodelovanja in usklajenega razmišljanja. Na podobni valovni dolžini je novogoriški župan Samo Turel, ki je poudaril, da je pisarna tudi sad skupnega sodelovanja krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Pisarna naj služi povezovanju podjetij na Goriškem, ki so most med slovensko in italijansko realnostjo ter naj bo generator idej, priložnosti, združevanja in sodelovanja na ekonomskem področju, je še dejal Turel, medtem ko je konzul Šuc poudaril pomen ekonomskega elementa kot temelja narodne skupnosti.

Za ministra Arčona pa je pisarna delček zgodovinskega trenutka, ki ga živimo, ker je vzdolž obmejnega pasu med Slovenijo in Italijo prav goriški prostor daleč najbolj povezan, kar je pomembno tudi za širše območje in konkurenčna prednost. Lepo je, da to ustvarjajo Slovenci, ki živijo v Italiji, saj narod, ki se zaveda potenciala svojih manjših, je velik narod in enako velja za politika, je dejal Arčon.