Da bi ustavila prepir, se je vrgla v Sočo, a tok jo je odnesel

Mlada nemška državljnka se je pri gostinskem obratu v Solkanu namenoma vrgla v Sočo, zato da bi prekinila prepir z drugim nemškim državljanom, 24-letnim moškim. Iz vode sta jo rešila policistka in policist iz Policijske postaje Nova Gorica, ki sta prišla na kraj, potem ko sta bila obveščena o kršitvi javnega reda in miru na parkirišču gostinskega lokala, kjer sta se tujca sprla.

Zgodilo se je v ponedeljek popoldne. Takoj ob prihodu policistov na kraj dogodka, jih je očividec opozoril, da je v reko skočilo dekle. Policista sta stekla po klančini do nabrežja Soče in opazila žensko v vodi. Tok reke jo je nosil proti železniškemu mostu, ženska pa je mahala z rokami in se skušala približati nabrežju, pri čemer je kazalo, da se utaplja. Policistka je skočila v reko in žensko potegnila do nabrežja, pri tem ji je pomagal tudi policist. Posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica. Nihče ni bil telesno poškodovan.