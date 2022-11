Danes javno srečanje o priložnostih Evropske prestolnice kulture

V Verdijevem gledališču v Gorici bo danes ob 18. uri javno srečanje z naslovom »Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture 2025: teritorialni sistem na delu! Izzivi in priložnosti za naše območje«. Srečanje predstavlja prvi dogodek na poti do Evropske prestolnice kulture 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica celo leto v središču pozornosti in dogajanja, ki bo vključevalo celotno čezmejno ozemlje. Udeležence bosta nagovorila direktorica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Romina Kocina in direktor Zavoda GO!2025 Gorazd Božič, ki bosta predstavila vsebine, na katerih delata ustanovi; poleg njiju bodo spregovorili goriški in novogoriški župan Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič, deželni odbornici za finance Barbara Zilli in za kulturo Tiziana Gibelli, predsednik EZTS Paolo Petiziol, direktor Trgovinske zbornice za Julijsko krajino Pierluigi Medeot in predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin. Srečanje bo vodil novinar Francesco Fain.

»Na srečanju bomo govorili o konkretnih zadevah, in sicer o pripravah na leto 2025, ki bo v pozitivnem smislu popolnoma spremenilo goriški prostor,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je prepričan, da se vse skupaj ne bo zaključilo z Evropsko prestolnico kulture, temveč bo njene pozitivne posledice mogoče občutiti še v naslednjih letih, kot se je zgodilo v Materi in v Milanu za sejem Expo. Župan razlaga, da se v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje že pripravljajo novi projekti, ki jih bo mogoče financirati s sredstvi iz sklada Interreg. Posebna pozornost bo namenjena urbanistični prekvalifikaciji in povezovanju v skupno somestje s poudarkom na oživljanju degradiranih območij.