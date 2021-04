Danes odprtje, od ponedeljka sprejemajo obiskovalce

Danes ob 17. uri bodo v Trgovskem domu v Gorici uradno odprli nove prostore Feiglove knjižnice. Prireditev ne bo odprta za javnost zaradi ukrepov proti širjenju okužbe s koronavirusom, predvajali pa jo bodo v živo na spletni strani knjižnice www.knjiznica.it.

Po uvodnem pozdravu predsednice Narodne in študijske knjižnice Marize Skerk bo uvodno misel podal koordinator za Trgovski dom Livio Semolič. Nato bodo pozdravili goriški župan Rodolfo Ziberna, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, senatorka Tatjana Rojc, poslanec Guido Germano Pettarin, deželni odbornik Sebastiano Callari, župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj. Po uradnem delu, ki bo potekal v prostorih konferenčne dvorane, bodo simbolno prerezali trak Mariza Skerk, Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič. Sledil bo ogled prostorov v spremstvu arhitekta Dimitrija Waltritscha in direktorice NŠK Luise Gergolet.