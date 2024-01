Danes se odpravljata v Monte Carlo

Voznik Federico Laurencich in sovoznik Alberto Mlakar, člana goriškega kluba Gorizia Corse, se danes odpravljata v Monte Carlo, kjer se začenja letošnje svetovno prvenstvo v reliju. »Gre za sanje vsake reli posadke,« je poudaril predsednik kluba Gorizia Corse Luca Benossi na petkovem srečanju v goriški dvorani UGG, kjer sta Laurencich in Mlakar napovedala, kaj ju čaka na vijugastih cestah francoske regije Provansa-Alpe-Azurna obala.

Potem ko bosta danes odpotovala v Menton, ki se nahaja na francoskih tleh takoj po meji z Italijo, se bosta že jutri udeležila kar 750 kilometrov dolgega ogleda trase. V torek in sredo, 23. in 24. januarja, bosta na sporedu še dva ogleda, medtem ko se bo v četrtek, 25. januarja, reli začel z dvema nočnima hitrostnima preizkušnjama. »Najin cilj je priti do konca tega zelo zahtevnega relija, ki bo v nedeljo, 28. januarja, postavljen pred monaškim casinojem,« je v petek poudaril Mlakar, medtem ko se je Laurencich zahvalil številnim pokroviteljem, ki so jima priskočili na pomoč. Poseben pozdrav je na srečanju namenil prijateljem iz novogoriškega Avto moto društva Gorica in izrazil upanje, da bi skupaj z njimi med Evropsko prestolnico kulture 2025 izpeljali kak skupen projekt tudi na področju relija.