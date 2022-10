Debelost vse bolj razširjena

V goriški bolnišnici deluje kakovostno središče za bariatrično kirurgijo, t.i. Obesity unit, ki letno opravi več kot sto kirurških posegov. Multidisciplinarni pristop za zdravljenje debelosti bo tema srečanja, ki bo prihodnji četrtek, 27. oktobra, od 18. ure do 19.30 v goriški dvorani Dore Bassi; dan kasneje bodo v goriški bolnišnici na voljo tudi brezplačni specialistični pregledi.

Cilj bariatrične kirurgije je preprečiti ali zmanjšati zdravstvene težave, vezane na debelost, ki je vse bolj razširjena. Bariatično kirurgijo priporočajo v hudih primerih debelosti in samo takrat, ko medicinsko in dietetsko zdravljenje ne data rezultatov, ki so stabilni v času. Od leta 2019 se v Italiji debelost ima za kronično bolezen. Na državni ravni ima 31,6 odstotka odraslih težave s prekomerno težo, 10,9 odstotka prebivalstva pa trpi za debelostjo. V Furlaniji - Julijski krajini so odstotki približno na istem nivoju.

V goriški bolnišnici že deset let deluje multidisciplinarna ekipa zdravnikov in bolničarjev, ki svoje delo osredotoča na zdravljenje debelosti. V teku let so izvedli skupno približno 800 posegov. Specializirali so se predvsem v zdravljenju hudih primerov debelosti in vsako leto povečali število bolnikov, ki v Gorico prihajajo na poseg. Tudi po zaslugi vse večjega števila bolnikov se je ekipa uvrstila med kakovostna središča v Italiji (gre za edino v deželi Furlaniji-Julijski kraijni). Letno opravijo nekaj več kot sto operacij. Z apliciranjem inovativnih protokolov, ki so jih začeli uporabljati v severni Evropi, se je občutno zmanjšala invazivnost posegov. Bolnike lahko tako že po enem ali dveh dneh po operaciji odpustijo iz bolnišnice.