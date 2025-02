Dediščino prve svetovne vojne želijo uvrstiti na Unescov seznam

Dediščino prve svetovne vojne hočejo uvrstiti na Unescov seznam. Nominacijo za vpis bodo pripravili prihodnje leto in jo predvidoma vložili septembra oz. oktobra, ko bodo na Goriškem gostili projektne partnerje iz desetih evropskih držav.

»Dediščina prve svetovne vojne je v Franciji in Belgiji že vpisana na Unescov seznam, zdaj si želimo, da bi bila tudi naša,« je povedala direktorica fundacije Poti miru v Posočju Maša Klavora med včerajšnjim srečanjem v goriškem GO! centru, kjer sta zavod PromoTurismoFVG in Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje predstavila študijo izvedljivosti za turistični razvoj in izboljšanje zgodovinske in kulturne dediščine na italijanski strani Sabotina, potem ko so na slovenski strani že pred leti poleg muzeja na prostem postavili tudi interaktivni muzej o prvi svetovni vojni in bojih na tem območju.

Želijo si čim širše sodelovanje

Uvodoma je v imenu zavoda PromoTurismoFVG spregovoril Nicola Revelant, ki je pojasnil, da je študijo pripravil Marco Pascoli, direktor muzeja prve svetovne vojne v Ragogni, in sicer po naročilu zavoda PromoTurismoFVG, ki je vodilni partner projekta Walk of Peace+, in EZTS GO, ki je partner projekta BeWoP - Onkraj Poti miru: od čezmejnih zgodovinskih raziskav in kulturne dediščine do evropske poti in zgodb. Projektni vodja EZTS GO Ezio Benedetti je v nadaljevanju poudaril, da želijo v izvajanje projekta za promocijo Sabotina vključiti goriško občino, razna društva, krajevno skupnost in mlade (tudi zaradi tega je bil med številnimi udeleženci srečanja prisoten tudi predsednik združenja Krajevna skupnost Pevma, Oslavje, Štmaver Lovrenc Persoglia).

Poleg Benedettija je spregovorila še Maša Klavora, ki je pojasnila, da v okviru skupnih dejavnosti nastaja tudi nova knjiga o prvi svetovni vojni, ki jo pišeta italijanska novinarka in slovenski vojni dopisnik.

Poleg tega je napovedala, da bodo prihodnje leto v okviru projektnih dejavnosti na Goriškem gostili predstavnike ustanov, ki se ukvarjajo z ohranjanjem dediščine prve svetovne vojne iz desetih držav, in sicer iz Italije, ki jo bodo zastopale dežele FJK, Veneto , Trentinsko-Južna Tirolska in Lombardija, Slovenije, Avstrije, Madžarske, Slovaške, Poljske, Francije, Ukrajine, Francije in Belgije. Skupaj želijo ustvariti evropsko Pot miru ter jo prijaviti med kulturne poti Sveta Evrope in hkrati jo z dediščino prve svetovne vojne uvrstiti tudi na Unescov seznam.

Začenjajo se prve aktivnosti

V nadaljevanju srečanja je Pascoli predstavil svojo študijo, na podlagi katere bodo v prihodnjih mesecih začeli izvajati prvi del aktivnosti za izboljšanje dostopnosti z italijanske strani ter za povečanje zgodovinske, kulturne in naravne dediščine Sabotina.

Projekt BeWoP predvideva pripravo projektne dokumentacije za bodoče zavarovanje in ureditev vojaške ceste za dostop do zaščitenega območja. Ob tem je v načrtu tudi sprejetje izvedbenega projekta za promocijo materialne in nematerialne dediščine, vezane na prvo svetovno vojno, ki se nahaja na italijanski strani Sabotina. Potrebno je urediti povezavo s slovenskim delom in dediščino tako vključiti v Pot miru (jame, utrdbe, pešpoti in rovi, napisi itd.) in v pohodniške poti, s katerimi se dostopa do nje. Dela se bodo izvedla v kasnejši fazi, pri čemer se trenutno pripravljajo nadaljnje aktivnosti.

Projekt BeWoP predvideva tudi nekatera dela, za katere bo EZTS GO poskrbel že spomladi. Predvidena sta ureditev in izboljšanje cestnega sistema ter dostopnosti do zaščitenega območja s čiščenjem cestišča, odvodnih kanalov in zelenja ob občinski cesti, ki vodi iz zaselka V Vasi v Štmavru do parkirišča nad Osimsko cesto. Poleg tega bodo poskrbeli za postavitev oznak za Sabotin na različnih lokacijah med Gorico in Štmavrom, izdelali bodo tudi nove informacijske table v skladu z grafičnimi smernicami in zasnovo Poti miru. Med drugim je predvidena tudi izdelava dveh stenskih poslikav na opornem zidu na temo vojne in miru; ustvarila ju bosta dva mlada lokalna umetnika.

Skupna vrednost projekta Walk of Peace+ je 795.000 evrov, PromoTurismoFVG neposredno upravlja približno 250.000 evrov. Gre za projekt kapitalizacije Interreg Italija-Slovenija, ki se je začel oktobra 2023 in se bo končal septembra letos. Po drugi strani je skupna vrednost projekta BeWoP skoraj 1,3 milijona evrov, od tega EZTS GO neposredno upravlja 195.000 evrov. Projektne dejavnosti so se začele aprila 2024 in se bodo končale oktobra 2026. Aktivnosti za izboljšanje dostopnosti in sploh za promocijo Sabotina so pomembna priložnost za spodbujanje kulturnega turizma, povezanega s prvo svetovno vojno, ter za razvoj trajnostnih in počasnih oblik turizma na celotnem obmejnem območju med dogodki GO! 2025 in po njih.