Dekliški mlaj na Špiku že drugič na tleh

Mlaj, ki so ga dekleta iz sovodenjske občine ob prvem maju že drugo leto zapored postavila na Špiku - sotočju Soče in Vipave -, je bil ponovno tarča malopridnežev. Neznanci so ga najverjetneje v noči na nedeljo že drugič izruvali in odvrgli v travo. Ob napisu Živel 1. maj, s katerim so dekleta opremila majhno tablo, so že prejšnji teden, ko so se prvič znesli nad njim, popacali oz. prebarvali tudi sam mlaj. Pobudnice postavitve mlaja so nad dogajanjem zaprepadene. Le za koga je lahko mlaj(ček) tako zelo moteč, da se je že drugič odpravil do odmaknjenega kraja, kot je Špik, da bi ga skazil? V pričakovanju na odgovor so mlaj še enkrat postavile na mesto.