Dela je v Gorici še veliko

»Gorica od nekdaj velja za mesto parkov, kljub temu pa še vedno pogrešamo občinski načrt in pravilnik upravljanja z zelenimi površinami, kar dejansko omogoča nepravilna ravnanja na tem področju tako zasebnikom kot tudi občinski upravi,« so prepričani predstavniki goriškega krožka zveze Legambiente. Goriški okoljevarstveniki so se poglobili v podatke zadnje raziskave Urbani ekosistem, ki jo je v prejšnjih dneh kot vsako leto objavil dnevnik Il Sole 24 Ore v sodelovanju z zvezo Legambiente in družbo Ambiente Italia: na letošnji splošni lestvici se je Gorica z 38. povzpela na 32. mesto med 106 glavnimi mesti pokrajin v Italiji, kar je pozitiven rezultat, člani goriškega krožka pa opozarjajo, da je dela na področju izboljšanja zelenih praks še veliko.

Od emisij do vode

Med prioritetami, opozarjajo lokalni okoljevarstveniki, je zmanjšanje škodljivih emisij. Z vidika prašnih delcev PM10 in PM2,5 so podatki v Gorici stabilni, vrednosti dušikovega dioksida (NO2) pa so se rahlo povišale, čeprav so v povprečju nižje kot v drugih mestih Furlanije - Julijske krajine. Leta 2024 se je tudi z 31 na 38 povišalo število dni, v katerih je bila presežena opozorilna vrednost koncentracije ozona.

Poraba vode na Goričana, opozarjajo iz goriškega krožka Legambiente, se je lani povečala za pet litrov, delež vodnih izgub pa ostaja nespremenjen (34,5 odstotka) in je rahlo nad deželnim povprečjem.

Količina nastalih komunalnih odpadkov se je povečala s 496 na 500 kilogramov na prebivalca (cilj, opozarja zveza Legambiente, je 365 kilogramov letno), povečal pa se je delež ločeno zbranih odpadkov - z 61,8 na 67 odstotkov. S tem, podčrtujejo okoljevarstveniki, je Gorica presegla zakonsko določen prag 65 odstotkov. Ravno temu pomembnemu kazalniku je treba po njihovih besedah pripisati izboljšanje goriške uvrstitve na splošni lestvici Urbanega ekosistema.

Na področju javnih prevozov se je leta 2024 »povečalo število potnikov, medtem ko je ostala ponudba nespremenjena«, stopnja motorizacije pa ostaja v Gorici zelo visoka (69 osebnih vozil na 100 prebivalcev).

V letošnji raziskavi Urbani ekosistem je Gorica v celi Italiji prva po razmerju med kvadratnimi metri zelenih površin in številom prebivalcev (razmerje znaša 138,2 kv. metra na prebivalca), goriški okoljevarstveniki pa pri tem opozarjajo, da se je merilna metoda spremenila in zato podatki niso primerljivi s tistimi iz prejšnjih let.