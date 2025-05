Delavske pravice so pod udarom

Da bi počastili praznik dela, hkrati pa obeležili 80-letnico konca druge svetovne vojne in osvoboditev izpod nacifašizma, so se mnogi v četrtek odpravili v Števerjan, kjer je potekalo tradicionalno prvomajsko slavje v organizaciji Kulturnega društva Briški grič.

Po uvodnih besedah povezovalke Jasne Tomsic in nastopu mladih članov društva Briški grič sta pred mikrofon stopila slavnostna govornika tržaški zgodovinar Jože Pirjevec in Anna Di Gianantonio, predsednica goriške sekcije ANPI-VZPI.

Pirjevec se je sprehodil skozi nelahko preteklost delavskih množic, ki jih ni ščitila nobena zakonodaja in so bili zato čestokrat podvrženi policijskemu nasilju. V nadaljevanju je izpostavil vlogo jugoslovanskih partizanov, ki so bili pomemben člen protifašistične koalicije. Na koncu je iznesel še zaskrbljujočo ugotovitev, da peščica milijarderjev premore več sredstev kot večina svetovnega prebivalstva.

O teh temah je publiki, med katero je sedelo tudi več gostov (navzoči so bili števerjanski župan Marjan Drufovka, senatorka Tatjana Rojc, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, sovodenjski župan Luca Pisk, novogoriški podžupan Tomaž Horvat in predsednik goriške SKGZ Marino Marsič), spregovorila tudi Anna Di Gianantonio. Zgodovinarka in goriška predsednica ANPI-VZPI je opozorila na izkoriščanje delavcev, ki še ni izkoreninjeno. Naštela je kopico podjetij, ki so pisala zgodovino italijanskega poslovnega in industrijskega sveta, a jim je zakonodaja omogočila, da so prešla v zasebne roke in so nato postala lahek plen pohlepnih multinacionalk. Zvišuje se stopnja prekernosti in tudi stopnja izkoriščanja delovne sile, zlasti v poljedelstvu. S tem se večajo družbene razlike, je poudarila govornica in zaključila z besedami: če ljubimo demokracijo, si moramo prizadevati za odpravo teh razlik.

Pesmi upora v več jezikih

Na oder so nato stopile pevke zbora Kombinat, ki ga vodi Mateja Mavri. Zbor je poskrbel za svoj že tretji nastop v Števerjanu. Ob spremljavi glasbenega ansambla so Kombinatke odpele celo vrsto partizanskih pesmi in pesmi upora, ki so nastale v pevski dediščini raznih narodov. Drugi del števerjanskega slavja je bil namenjen glasbi skupine The Maff in plesu.