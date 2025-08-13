Direkcija Republike Slovenije za ceste obvešča, da bo danes, 13. avgusta, zaradi sanacije drsnega vozišča vzpostavljena delna zapora ceste pri predoru Panovec med Rožno dolino in Novo Gorico. Delna zapora cestišča bo predvidoma trajala od 8. do 17. ure. Promet bo potekal izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem prometa. Na novogoriški mestni občini pozivajo vse udeležence v prometu, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo, ki bo veljala med današnjo zaporo. Ker je predor Panovec že itak zelo obremenjen s prometom, gre pričakovati zastoje, tako da velja razmisliti o izbiri alternativne poti.