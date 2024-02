Demografski upad in nenadejan osip

Na Večstopenjski šoli Gorica se ob ohranitvi skoraj istega števila učencev soočajo z osipom na prehodu med vrtci in osnovnimi šolami, medtem ko so v Doberdobu in Sovodnjah nihanja števila otrok posledica demografskega padca. »Če jih bomo imeli manj, jim bomo pač dali čim več,« poudarja ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček, po besedah katere bodo v prihodnjem šolskem letu najhujši upad doživeli v osnovnih šolah. Njegov vzrok je zelo preprost: septembra bodo prvič prestopili šolski prag otroci iz letnikov, ki so zelo maloštevilni.

»Vrtec Čira čara v Sovodnjah letos zaključujejo samo trije otroci, ki se jim bosta pridružila še dva otroka iz drugih krajev, tako da bomo v prihodnjem šolskem letu v prvem razredu sovodenjske osnovne šole imeli pet učencev,«pravi ravnateljica in opozarja, da je trenutno v drugem letniku sovodenjskega vrtca 19 malčkov, ki bodo prvi razred osnovne šole obiskovali v šolskem letu 2025-2026. Takrat bodo ob tako visokem številu otrok na sovodenjski šoli skakali od veselja, a kaj, ko sta že v naslednjem letniku vrtca samo dva otroka, ki bosta osnovno šolo začela obiskovati v šolskem letu 2026-2027. S pomanjkanjem otrok se soočajo tudi v doberdobski občini, kar se bo še najbolj poznalo v osnovni šoli Prežihovega Voranca, kjer bodo med prihodnjim šolskim letom imeli štiri prvošolčke in skupno 34 šolarjev.

V Romjanu brez pretresov

Na osnovni šoli Ljubke Šorli v Romjanu bodo ohranili skoraj isto število učencev. »En peti razred zapušča šolo in en prvi razred prihaja, tako da bo število razredov ostalo nespremenjeno,« pravi ravnateljica, ki na ravni osnovnih šol ugotavlja, da se bo skupno število učencev znižalo s 235 na 215, po drugi strani se v vrtcih v Doberdobu in Sovodnjah obeta rahel porast števila vpisanih, kar je sicer posledica dejstva, da je v letošnjih prvih letnikih zelo malo otrok. V prvem letniku sovodenjskega vrtca sta letos samo dva otroka, medtem ko so v Doberdobu le trije, kar pomeni, da se čez dve leti na obeh osnovnih šolah obetata zelo maloštevilna prva razreda. Glede romjanskega vrtca ravnateljica pričakuje, da se bo do začetka šolskega leta vpisal še kak otrok - trenutno jih je vpisanih 19, lani jih je bilo 24. Osem otrok se je ne nazadnje vpisalo v pomladni oddelek, ki bi ga v prihodnjem šolskem letu radi odprli v Sovodnjah.

Domala vsi otroci, ki letos obiskujejo tri vrtce Večstopenjske šole Doberdob, so se vpisali v slovenske osnovne šole. Samo dva otroka od triindvajsetih, ki obiskujejo tretji letnik vrtca v Romjanu, bosta prihodnje šolsko leto obiskovala italijansko osnovno šolo. Ravno tako dva od petindvajsetih učencev romjanske osnovne šole Ljubke Šorli sta se vpisala na italijansko nižjo srednjo šolo. »Osip je res minimalen,« poudarja ravnateljica, po kateri so letos omejili tudi osip na prehodu med nižjo in višjo srednjo šolo, saj bo študij v slovenskem jeziku nadaljevalo 31 od 42 doberdobskih malih maturantov.

V razloge se bodo poglobili

Ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig je zadovoljen z vpisom v otroške vrtce, kjer se bo število otrok povečalo z 218 na 226. »Že med lanskim letom smo bili z vpisi v vrtce zadovoljni, letos je še nekoliko boljše,«poudarja ravnatelj, ki ga ob zadovoljstvu za vpise v vrtce skrbi nepričakovan osip, do katerega je letos prišlo na prehodu v osnovno šolo. »V razloge za izbiro italijanskih osnovnih šol se bomo poglobili,« napoveduje ravnatelj.

Največji osip so doživeli v goriškem vrtcu Sonček, saj so se za nadaljevanje šolanja v slovenskem jeziku odločile le štiri družine, medtem ko je bilo v italijanske osnovne šole vpisanih dvanajst otrok. Italijanske osnovne šole bodo obiskovali tudi štirje malčki iz goriškega vrtca Ringaraja, kjer je devetnajst otrok, eden iz štandreškega vrtca Pika Nogavička in dva iz vrtca Pika Polonica iz Pevme, kjer imajo po devet otrok. V Bračunu in Števerjanu osipa ni bilo. Skupno bo italijanske osnovne šole obiskovalo 17 od skupno 62 malčkov (27,42 odstotka), ki letos obiskujejo vrtce Večstopenjske šole Gorica, dva bosta šolanje nadaljevala v Sloveniji.

Podobno kot v Doberdobu in Sovodnjah se demografski upad pozna tudi v Števerjanu. Tamkajšnji zadnji letnik vrtca obiskujeta dva otroka, ki sta se oba vpisala v števerjansko osnovno šolo, kjer bo prihodnje leto skupno enaindvajset otrok. Po drugi strani bodo v števerjanskem vrtcu skupno imeli dvanajst malčkov (v prvem letniku jih bo pet), medtem ko jih je letos deset.