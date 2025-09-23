Denarja je dovolj, občinam ni treba skrbeti

»Denar je na razpolago, vzrokov za zaskrbljenost ni,« zagotavlja Matteo Piantedosi, italijanski notranji minister, ki je ob robu današnje slovesnosti v Gorici spregovoril tudi o vprašanju tujih mladoletnikov brez spremstva. Kot smo poročali, so v petek župani občin Trst, Gorica, Videm, Pordenon, Čedad in Tržič nanj in na druge predstavnike vlade ter Dežele FJK naslovili pismo, v katerem so opozorili na velike vsote, ki jih država dolguje občinam zaradi kritja stroškov sprejemanja mladoletnih prebežnikov, ter zahtevali tudi spremembo samega sistema upravljanja z njimi, saj mu lokalne samouprave niso več kos.

V Občini Trst se je namreč nabralo za kar 22 milijonov evrov nepovrnjenih sredstev, Občina Gorica čaka na štiri milijone, Občina Videm pa na več kot tri milijone. V težavah so tudi občine Pordenon, Čedad in Tržič: prvi ministrstvo dolguje okrog tri milijone, drugi dva milijona in pol, tretji pa 600.000 evrov. Ob tem so župani opozorili tudi na problem samih sprejemnih centrov za mladoletne tuje državljane, saj so kapacitete skoraj vedno zapolnjene.

»Smo v času priprave proračuna. Obveznosti bomo izpolnili, tako v primeru, ko bi bilo treba prerazporediti sredstva znotraj ene same uprave, kot je naša, kot tudi v primeru, da bi bilo treba ukrepati v zvezi s proračunskim zakonom,« je včeraj poudaril Piantedosi in pristavil, da že imajo »idejo, kako bi na nastalo potrebo odgovorili«, ter na župane naslovil pomirjujoče sporočilo: »Denar imamo in bo na voljo za vračilo občinam.

Župani so v svojem pismu tudi predlagali, da bi sistem sprejemanja mladoletnih prebežnikov vodila sama država, kar pa po ministrovem mnenju ne bi bila dobra izbira. »Občine dobro opravljajo to nalogo in prav je, da ta ostane del lokalnega sistema socialnega varstva. Pomembno pa je, da država zagotovi občinam sredstva, da ne bi to oškodovalo ostalih storitev, ki jih občine ponujajo,« je dejal. Minister je povedal, da je v zadnjih letih trend sprejemanja tujih mladoletnikov naraščal, meni pa, da ga bodo v prihodnjih mesecih in letih obrnili: »Po zaslugi ukrepov, ki jih vodimo za zajezitev migracijskih tokov, ne bo potrebe po širitvi mreže sprejemanja«.