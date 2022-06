Devet tekmovalcev in prestižna gosta

Za nagrado za najboljši scenarij se bo med letošnjim festivalom Sergio Amidei potegovalo devet filmov, medtem ko jih je v preteklosti običajno tekmovalo le sedem. Odločitev o povečanju števila filmov je posledica pandemije, zaradi katere so v zadnjih dveh letih zamaknili izid in premiere številnih celovečercev.

Med 14. in 20. julijem si bo tako v Gorici mogoče ogledati filme Ariaferma (scenarij so podpisali Leonardo Di Costanzo, Valia Santella in Bruno Oliviero), Scompartimento N.6 (Andris Feldmanis, Livia Ulman in Juho Kuosmanen), Illusioni perdute (Jacques Fieschi in Xavier Giannoli), Il ritratto del Duca (Richard Bean in Clive Coleman), Qui rido io (Mario Martone in Ippolita di Majo), Il capo perfetto (Fernando León de Aranoa), Piccolo corpo (Laura Samani, Marco Borromei in Elisa Dondi), I fratelli De Filippo (Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi in Angelo Pasqualini) in Marx può aspettare (Marco Bellocchio).

Protagonista letošnjega festivala bosta tudi Michel Hazanavicius in Asghar Farhādi, svetovno znana filmska mojstra. Michel Hazanavicius, ki je pred desetimi leti s črno-belim nemim filmom The Artist prejel oskarja za najboljši film in režijo ter je s svojim zadnjim filmom Coupez! odprl letošnji filmski festival v Cannesu, je prejemnik nagrade za filmski opus, ki jo podeljuje društvo Sergio Amidei. Ob francoskem režiserju, scenaristu in producentu bo posebno festivalsko nagrado letos prejel še Asghar Farhādi, iranski filmski režiser, igralec, scenarist in pisatelj. S prestižnima gostoma želi letošnji, že 41. festival za nagrado Sergio Amidei, zaznamovati začetek poti, ki bo Novo Gorico in Gorico skupaj popeljala do leta 2025, ko bosta čezmejna Evropska prestolnica kulture. Michel Hazanavicius bo tako šla nagrada, ki so jo v prejšnjih letih prejeli Bernard Tavernier, Patrice Leconte, Robert Guédiguian, Edgar Reitz, Ken Loach, Abbas Kiarostami, Alex de la Iglesia, Paul Schrader, Silvio Soldini, Carlo Verdone, Vittorio e Paolo Taviani, Ettore Scola e Franco Giraldi, Giuliano Montaldo, Otar Ioseliani, Fabio Carpi, Miklòs Jancsò, Mario Martone, Margarethe Von Trotta, Jean-Pierre e Luc Dardenne, Pupi Avati in Miklós Jancso.

Celovečerce, ki jih bodo predvajali na letošnjem festivalu, je izbrala žirija, ki jo sestavljajo režiserja Marco Risi in Francesco Munzi, scenarist in režiser Francesco Bruni, scenarist Massimo Gaudioso, scenaristka Doriana Leondeff, režiserka Giovanna Ralli, ki je letos prejela nagrado David di Donatello za življenjsko delo, in producentka Silvia D’Amico. »Med letošnjim letom so izšli številni kakovostni filmi. Za festival smo izbrali celovečerce, ki so med sabo zelo različni,« pravijo člani žirije in pojasnjujejo, da je bil film Piccolo corpo posnet v Furlaniji, Scompartimento N.6 na Finskem, Il ritratto del Duca v Londonu in Il caso perfetto v Španiji.

Na festivalu se bodo poklonili tudi Pieru Paolu Pasoliniju. Predvajali bodo več filmov, pri katerih je sodeloval kot scenarist; med temi so La donna del fiume Maria Soldatija (1954), Marisa la civettaMaura Bologninija (1957), La lunga notte del ‘43 Florestana Vancinija (1960) in La commare secca Bernarda Bertoluccija (1962). Nagrado za filmsko kulturo bo letos prejelo združenje ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), ki letos praznuje 70-letnico.