Digitalna galerija privablja v Gorico množico

Digitalna galerija, ki so jo prejšnji teden odprli v Bombijevem predoru, je postala prava turistična atrakcija. Včeraj, 26. decembra, se je pred njenima vhodoma trlo obiskovalcev. Še posebno veliko jih je bilo na strani Travnika, kjer se je večji del dneva vrsta vila vse do osrednjega vaškega trga (okrog 16. ure je v vrsti čakalo približno 250 ljudi, pod večer še precej več). Čakanje je večinoma trajalo približno deset minut, v času posebno visokega števila obiskovalcev se je čakalni čas več kot podvojil.

»V Gorico smo prišli iz Vidma, za galerijo smo izvedeli preko družbenih omrežij,« so nam povedali trije mlajši obiskovalci, ki včeraj čakali v vrsti, da bi si ogledali umetniško instalacijo turško-ameriškega umetnika Refika Anadola. Za njimi je bilo slišati obiskovalce z naglasom iz Veneta, več jih je prišlo tudi iz Nove Gorice in tudi bolj oddaljenih krajev iz Slovenije.

Po zaslugi galerije so obiskovalci napolnili tudi sosednje ulice. Mnogi so drsali po ledu na drsališču sredi Travnika, povečan obisk so zabeležili tudi v javnih lokalih, v katere se je marsikdo zatekel pred mrazom. Na Travniku je bila odprta večina barov, medtem ko so bili v drugih predelih mesta mnogi zaprti.