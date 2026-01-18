Dijake je opozoril na nevarnost drog, tobaka in alkohola

V okviru bogatega programa državljanske vzgoje so dijaki zavoda Cankar - Vega - Zois še pred božičnimi in novoletnimi počitnicami prisluhnili predavanju psihoterapevta Mihe Kramlija o zasvojenosti s kemičnimi substancami. Posebno pozornost je namenil novim vrstam drog, ki so danes vse bolj razširjene in nevarne. Pogosto so zelo skoncentrirane, zato je za učinek potrebna že majhna količina. Nove vrste drog hitro vplivajo na razpoloženje, povzročajo nervozo, agresijo ali občutek pretirane vzburjenosti, sočasno znižujejo obrambo posameznika, brišejo kratkoročni spomin in povečujejo tveganje za zlorabe. Opozoril je, da se lahko z njimi srečamo tudi v nepričakovanih oblikah, na primer na nalepkah na kolesih, ki si jih lahko izposodimo, kemične substance pa pridejo v naše telo preko kože. Zato moramo res biti vedno previdni.

Previdnost velja tudi pri bolj poznanih substancah, kot je marihuana, ki danes pogosto ni več naravna, temveč sintetična, z zelo visoko vsebnostjo THC. Zato je vse bolj nevarna in ni zdravilna snov, kot se pogosto zmotno prikazuje. Dijake je spodbudil, naj prisluhnejo preverjenim informacijam in ne le tistemu, kar bi želeli slišati. Spregovoril je tudi o razpečevalcih mamil, najnevarnejši pa so prav tisti, ki jih poznamo in jim mogoče težje rečemo ne – prijatelji, sošolci, celo sorojenci. Preko delavnice, pri kateri so dijaki sodelovali, je poudaril, kako pomembno je znati izbirati prave prijatelje in se vprašati, ali nam pomagajo pri doseganju življenjskih ciljev. Če nam ponujajo drogo, gotovo ne. Dotaknil se je še škodljivosti tobaka, elektronskih cigaret in nikotinskih vrečk ter opozoril na nevarnosti alkohola, ki ne prizadene le posameznika, temveč tudi ljudi okoli njega. Srečanje je zaključil z mislijo, da mora vsak postati voznik lastnega življenja in se ne sme pustiti voditi vplivom drugih. Poudaril je tudi, da zasvojenost ni sramota – sramota je molčati in ne poiskati pomoči. Kramli bo februarja poskrbel še za eno predavanje;spregovoril bo o nekemični zasvojenosti.