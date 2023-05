Dijaki so srečali pisateljico Natašo Konc Lorenzutti

Tehniške šole Cankar - Zois - Vega je prejšnji teden obiskala pisateljica Nataša Konc Lorenzutti. Srečala se je z dijaki bienija ob zaključku šolskega tekmovanja Knjižni potep. Med letom so mladi brali avtoričin mladinski roman Gremo mi v tri krasne, marca pa so se v dvojicah pomerili v poznavanju vsebine. Roman so dijaki dobili v dar v Feiglovi knjižnici v sklopu projekta Rastem s knjigo. Srečanja se je udeležila tudi knjižničarka Breda Bertalanič, ki je s pisateljico podelila priznanja in nagrade dijakom, ki so se najbolj izkazali.

Avtorica je z mladimi v prijetnem in sproščenem vzdušju spregovorila o marsičem, tudi o svojem zasebnem življenju in o sebi kot mami. Veliko besed je namenila sodobni družbi in bila kritična do tega, da prihaja sedaj do hiperprodukcije na vseh področjih, od tekstila do književnosti. Pripovedovala je o svojem odraščanju na Gorenjskem, o svojem doživljanju Primorske, ki jo ima ravno tako rada in kjer se počuti doma, saj je sedaj že več kot pol življenja tu. Seveda ni šlo brez razmisleka o branju in pomenu branja. Ker je šlo za pogovor, jo je zanimalo tudi, kaj dijaki mislijo o branju in koliko sploh berejo. V zvezi s tem se je dotaknila tudi vprašanja hiperprodukcije v svetu filma in televizijskih nadaljevank. Pisateljice namreč ne čudi, da se mladi vedno redkeje odločajo za branje. Prikazala pa je seveda tudi prednosti branja, med katerimi je globlje usvajanje jezika. Dijake je zanimala tudi njena poklicna pot, zato je spregovorila o svoji ljubezni do gledališča in o tem, kako se v gledališkem svetu v določenem trenutku ni več znašla.