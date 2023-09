Direktorja bodo razrešili, zamenjavo zanj že imajo

Direktor zavoda GO!2025 Gorazd Božič ne namerava odstopiti, medtem ko novogoriški župan Samo Turel napoveduje začetek postopka njegove razrešitve. Zamenjavo že imajo, v roku enega meseca naj bi ime, katerega župan še ne razkriva, potrjevali na mestnem svetu.

Na četrtkovi seji novogoriškega mestnega sveta so svetniki ob obravnavi polletnega poročila dela zavoda GO! 2025 izglasovali amandma, v katerem ugotavljajo, da naj bi direktor Božič malomarno opravljal svoje delo. Očitajo mu zlasti preslabo črpanje programskih sredstev.

Božič je včeraj poudaril, da ne namerava odstopiti, saj po njegovih besedah na zavodu dobro delajo in sledijo načrtu, ki so si ga zadali. »Negativna ocena svetniške večine vodilne stranke v koaliciji nima opore v dejstvih. Odločitev jasno kaže na določeno mero nezaupanja tudi v moje sodelavce na zavodu, kakor zaposlene na občini, ki se s tem projektom ukvarjajo že več kot leto dni,» opozarja Božič, ki je prepričan, da je celotno dogajanje politično naravnano. Zato pričakuje, da ga bodo seznanili s konkretnimi razlogi za sklep, ki je bil sprejet v četrtek, in mu s tem omogočili primeren čas za pripravo odgovora. Božič se obenem sprašuje, zakaj so samo njegovo delo označili za malomarno. »Sprašujem se, ali se morda s kazanjem s prstom na naš zavod ne želi prikriti nekaterih drugih zadev, ki resneje ogrožajo izvedbo projekta. Zaradi vsem znanega dejstva, da sem bil tesen sodelavec bivšega župana, sem namreč enostavna tarča, mogoče za poravnanje nekih starih, meni neznanih političnih zamer,» še pravi Božič.

