Do konca leta bo zaživel zavod za sodobni ples

V Novi Gorici delujejo številna društva, skupine in posamezniki, ki se ukvarjajo s plesom. Da je ta dejavnost zelo priljubljena, dokazuje tudi dejstvo, da je novogoriška mestna občina pred enajstimi leti celotno leto posvetila prav tej veji umetnosti in skupaj z nosilci te dejavnosti oblikovala obsežen program plesnih dogodkov pod skupnim naslovom Plesna doživetja 2014. V letu Evropske prestolnice kulture pa so se začeli pomembni koraki k ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples, pri čemer sodelujeta mestni občini Nova Gorica in Celje ter Ministrstvo za kulturo.

Za bolj stabilno delovanje

»V okviru EPK, pa tudi že prej, smo zaznali, da je Nova Gorica plesno mesto, da ima plesne ustvarjalce in da ima tudi občinstvo. In ker si želimo temu delu kulturnega ustvarjanja omogočiti čim bolj stabilno delovanje, smo se z Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Celje odločili začeti postopek za ustanavljanje skupnega javnega zavoda za sodobni ples,« pojasnjuje novogoriški župan Samo Turel. »Cilj je ta,« nadalje pove župan, »da ne bi zdaj samo ustanovili neke strukture, ki bo sama sebi namen. V drugi fazi bo še pomembneje poiskati sofinanciranje za program in na ta način plesalcem, ki zdaj pravzaprav delujejo iz projekta v projekt in imajo njihovi ansambli »omejen rok trajanja«, zagotoviti neko stabilnejšo, daljšo perspektivo. Na ta način bi jim radi omogočili bolj ambiciozno delovanje oziroma tako delovanje, da ne bodo z dneva dan v skrbeh, kaj se bo z njimi zgodilo jutri.«

Besedilo ustanovnega akta zavoda je po županovih besedah v zaključni fazi usklajevanj. »V nadaljevanju ga bomo poslali na vlado, nato pa ga bosta v obliki odloka obravnavali še obe mestni občini,« nadaljnje korake orisuje Turel. Na vladi naj bi ga obravnavali jeseni, nato še na obeh mestnih svetih.

Sredstva so že v proračunu

Turel računa, da bo zavod do konca leta tudi formalno ustanovljen, sledila bo vzpostavitev organizacijske strukture. Novogoriški občinski proračun že predvideva sredstva za eno zaposlitev na novogoriški izpostavi zavoda. Druga izpostava bo Ljubljani, sedež pa v Celju. Sledilo bo iskanje sredstev za financiranje programa, za delovanje plesalcev in za njihove potrebe.

V Novi Gorici so za potrebe tega zavoda, torej za vadbo in predstave, namenili večnamensko dvorano v nedavno odprtem EPICentru ob novogoriški železniški postaji, v bodoče pa naj bi mu poiskali stalne prostore.