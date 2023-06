Danes bo premiera plesne predstave TO THE MOON AND BACK / DO LUNE IN NAZAJ / Borderless Triptych / Brezmejni triptih. Ob 20. uri jo bodo uprizorili na velikem odru SNG Nova Gorica. Predstavo, ki nastaja v produkciji MN Produkcije in GO! 2025 in v sodelovanju s SNG Nova Gorica, bodo ponovili jutri, 5. junija. Brezmejni triptih so tri zgodbe treh koreografov, poleg Michala Rynije in Nastje Bremec Rynia sta koreografirala še Italijana, Francesco Gammini in Luca Signoretti.

Na predstavi bomo imeli priložnost prvič videti novo sestavo plesnega ansambla, ki sta ga oblikovala Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia, plesalca in koreografa iz MN Dance Company. Nastja in Michal sta namreč pred tremi meseci pripravila avdicijo, na katero se je prijavilo preko 800 plesalcev z vsega sveta, izmed 50 povabljenih na avdicijo sta jih izbrala le nekaj in tako ustvarila prvi “stalni” plesni ansambel sodobnega plesa na Goriškem. Zasedba prvega mednarodnega plesnega ansambla, ki bo na velikem odru SNG Nova Gorica premierno nastopila v nedeljo, je torej sledeča: Nastja Bremec Rynia, Denise Camassa, Noemi Capuano, Eri Nishibara, Michal Rynia in Luka Vodopivec, sodelovali bosta tudi Atara Fink in Clémence Olivier, ki sta na študijski izmenjavi. Gre za prvo predstavo na poti do končnega multimedijskega performansa BORDERLESS BODY / BREZMEJNEGA TELESA, ki jo v programu GO! 2025 pričakujemo v letu 2025.