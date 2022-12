V goriškem mestnem središču bo mogoče brezplačno parkirati vse do 31. decembra. Tako je na zadnjem zasedanju odločil goriški občinski odbor, ki je sprejel sklep na predlog odbornika Francesca Del Sordija. »S tem želimo izkazati svojo pozornost do trgovcev in hkrati pomagati družinam. Upamo, da bomo s tem spodbudili nakupe v mestu,« pravi občinski odbornik Del Sordi.