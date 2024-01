Do začetka EPK 2025 bodo spet odprli park Coronini

Prestižne nepremičnine, muzejske zbirke in druge dragocenosti, ki so last Fundacije Coronini Cronberg, bodo med paradnimi konji čezmejne Evropske prestolnice kulture 2025. »Gre za dediščino, ki ni pomembna samo za Gorico, temveč za celo Deželo FJK. V sklopu projekta GO! 2025 se želimo predstaviti kot ena izmed glavnih atrakcij mesta,« napoveduje Claudio Polverino, ki je decembra prevzel vajeti omenjene fundacije. Novi direktor v isti sapi dodaja, da je treba najprej ponovno odpreti park na Drevoredu 20. septembra, ki je obenem vhod v Palačo Coronini in ena izmed goriških zgodovinskih znamenitosti.

V pogovoru s Polverinom smo odkrili, da načrtujejo v vidiku leta 2025 več tematskih razstav, muzej v Palači Coronini pa je tudi v središču projekta, ki je namenjen odkrivanju Gorice po pešpoteh in kolesarskih stezah. Dela v pričakovanju na EPK 2025 pa je še veliko, pravi naš sogovornik, saj načrtujejo do takrat tudi nekaj obnovitvenih del. Park Palače Coronini, ki so ga zaprli po tragični nesreči, v kateri je julija 2020 izgubil življenje mladi Stefano Borghes, bo za časa Evropske prestolnice kulture spet odprt in popolnoma restavriran. Leta 2025 bodo tudi zaključili dela v Hiši Rassauer v grajskem naselju, kjer bodo uredili več turističnih nastanitev. Kot je nedavno potrdil predsednik Fundacije Coronini in goriški župan Rodolfo Ziberna, do začetka EPK še ne bodo zaključili obnove Vile Luise, kjer bodo ravno konec meseca začeli drugi sklop del.