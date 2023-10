Dobrodelna dražba v korist samostana Kostanjevica

Društvo vitezov CRU klasifikacije vladarice Marije Terezije je lani prvič organiziralo dobrodelno dražbo v korist samostana Kostanjevica, letošnja dražba vrhunskih vin goriške grofije pa bo potekala danes dopoldne v starodavnih kleteh samostana. Vodila jo bo Giulia Princivalli, direktorica prodaje dražbene hiše Stadion iz Trsta, predsedovala pa ji bosta pater Niko Žvokelj, hišni predstojnik samostana, in Riccardo Illy, častni konzul Francije.

Na dražbi bo 16 italijanskih in slovenskih vinarjev dalo na voljo izključno CRU vina slovenskih vinogradov iz Brd in Vipavske doline, ki so bila že davnega leta 1787 razvrščena »glede na njihovo kakovost«, ter italijanska vina, pridelana na območjih Brd in Ogleja. Letos so se vitezom CRU klasifikacije vladarice Marije Terezije pridružili še štirje vinarji, in sicer Attems dei marchesi Frescobaldi, Castello di Spessa in Fondazione Villa Russiz, vsi trije iz Koprivnega, ter vinarstvo Burja iz Vipavske doline v Sloveniji, poleg tistih, ki so sodelovali že v lanskem letu: Jakončič Carolina, Klet Brda, Korsič, Kristančič, Leban, Nebo Winery, de Noüe Marinič, Ritter de Zahony, Rocca Bernarda, Rokovi, Štekar in Zarova ter Casa delle Rose, Kmetija Prinčič in Marjan Simčič. Dražba je sicer odlična priložnost za promocijo vin s čezmejnega vinorodnega območja. Že včeraj so v samostanski kleti med 14. in 18. uro organizirali degustacijo draženih vin, ki ji je sledila slavnostna večerja na gradu Spessa v Koprivnem, na katero je bila vabljena tudi predsednica RS Nataša Pirc Musar. Na njej so vinarji svoja vina povezali z jedmi, ki so jih pripravili trije kuharski mojstri z Michelinovimi zvezdicami: Raffaele Ros (restavracija San Martino iz kraja Scorzè), Tomaž Kavčič (Pri Lojzetu na Zemonu) in Uroš Fakuč (DAM v Novi Gorici).

Z izkupičkom lanske dobrodelne dražbe, na kateri so zbrali kar 62.400 evrov, so se junija letos začela dolgo pričakovana dela na stropu prezbiterija cerkve na Kostanjevici. Izvaja jih restavratorka Emanuela Querini pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, trajala pa bodo do konca leta 2024. Trenutna ocena stroškov obnove znaša okrog 300.000 evrov. Izkazalo se je namreč, da so poslikave in predvsem štukature zelo poškodovane. Večje presenečenje se je pojavilo tudi na območju polkrožnih lokov oltarne in slavoločne stene, kjer so odkrili, da je veliko štukatur prekritih z ometom. Velike poškodbe so tudi na območju poslikav, vendar se pri njih spopadajo še z dodatnim problemom: večina poslikav je bila v zadnjem stoletju namreč večkrat preslikanih, večinoma precej nekvalitetno in z različnimi materiali. Z današnjo dražbo si želijo omogočiti nadaljevanje obnovitvenih del, da bi ohranili to pomembno kulturno dediščino, seveda tudi v luči Evropske prestolnice kulture 2025.