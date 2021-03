Dodaten milijon za razvoj terminala

Goriška občinska uprava je zaprosila deželno vlado za milijon evrov, ki ga namerava vložiti v logistični terminal družbe Sdag.»Gradimo boljšo prihodnost za Gorico, saj si prizadevamo za izgradnjo infrastruktur, ki bodo zagotovile gospodarski razvoj in nove zaposlitvene priložnosti,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, potem ko so v prejšnjih dneh med zasedanjem občinskega odbora potrdili sklep, ki ga je predlagal občinski odbornik Dario Obizzi in s katerim si prizadevajo za pridobitev deželnega prispevka, vrednega en milijon evrov, za izboljšanje infrastruktur, s katerimi razpolaga logistični terminal družbe Sdag ob nekdanjem mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo. Z deželnim prispevkom bodo poskrbeli za elektrifikacijo treh od petih železniških tirov ob logistični ploščadi, do katere bo v prihodnje vodil nov, enokilometrski vezni lok. Aktivnosti za njegovo izgradnjo, za katero bo potrebnih dvanajst milijonov evrov državnega prispevka, so se že začele; od septembra lanskega leta ima podjetje Rete Ferroviaria Italiana na voljo štirideset mesecev za izvedbo gradbenih del. Po zaslugi novega železniškega veznega loka bo logistični terminal veliko boljše povezan z železniško progo, ki povezuje Gorico z Vidmom in Tržičem. Ravno v prejšnjih dneh smo poročali, da so se začele aktivnosti tudi za gradnjo drugega, približno tristo metrov dolgega veznega loka, ki bo stal na šempetrski strani nekdanjega mejnega prehoda. Ob zaključku vseh gradbenih del bodo vlaki veliko enostavneje vozili iz Slovenije v Italijo in seveda tudi obratno.

