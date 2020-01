Domače tekme ne bodo igrali doma ...

Ker je razsvetljava na nogometnem igrišču v Štandrežu neustrezna, bo Juventina v četrtek, 23. januarja, ob 20. uri morala odigrati prvenstveno tekmo na stadionu na Rojcah. Gre sicer za zaostalo tekmo 15. kroga, ki bi moral biti na sporedu 21. decembra. Takrat je nogometna zveza odložila vse tekme zaradi dežja, zaradi katerega so bila številna igrišča razmočena in neprimerna za igranje. Juventina se bo pomerila s tržaškim moštvom Chiarbola Ponziana; ob tem, da ne bodo igrali na domačem igrišču, bodo ostali tudi brez zaslužka, ki ga na domačih tekmah prinaša društveni bar.

Na pomanjkanje ustrezne razsvetljave sta nekdanji občinski svetnik Božidar Tabaj in občinski svetnik David Peterin začela opozarjati že leta 2016. »Kljub zagotovilom nekdanjega župana Ettoreja Romolija in njegovega naslednika Rodolfa Ziberne se zadeva še vedno ni premaknila z mrtve točke. Goriška občinska uprava ni sposobna zagotavljati minimalnih pogojev za igranje v promocijski ligi, kar po drugi strani zmorejo številne veliko manjše občine; to je nedvomno sramotno. Poleg tega gre za dokaz mačehovskega odnosa, ki ga ima uprava do slovenskega društva, kot je Juventina, kar le še potrjuje splošno nepozornost do potreb Štandreža,« je oster Peterin, ki je zadnje svetniško vprašanje z zvezi z razsvetljavo štandreškega nogometnega igrišča vložil oktobra 2017.

Podžupan Ceretta nam je zagotovil, da so zamenjavo svetil na nogometnem igrišču v Štandrežu vključili med prioritete. »Dobro vemo, da ima Juventina kar nekaj težav zaradi stare razsvetljave, zaradi česar smo zamenjavo svetil na štandreškem igrišču vključili med projekte, ki jih nameravamo izvesti med letošnjim letom,« zagotavlja Ceretta. Za zamenjavo starih žarometov z novimi LED svetili na štandreškem igrišču bo predvidoma potrebnih od 50.000 do 60.000 evrov.