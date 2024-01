Drogo iz Veneta sta prodajala na Tržiškem

Tržiški policisti so v prejšnjih dneh aretirali 45-letnega moškega in 31-letno žensko, ki sta se vračala iz Veneta z najetim avtomobilom, v katerem sta prevažala petdeset gramov kokaina. Do aretacije je prišlo ob zaključku preiskave, med katero so policisti ugotovili, da se je par iz Škocjana kar pogosto odpravljal po drogo v okolico Padove. Ob povratku domov sta moški in ženska drogo prodajala krajevnim odjemalcem v raznih stanovanjih v Tržiču in tudi v nekaterih javnih lokalih.

Na goriškem sodišču so za dvojico že potrdili pripor. Ženska je zaprta v zaporu, medtem ko je moški v hišnem priporu.