Karin Tommasi je nova predsednica društva Karnival; nasledila je Luco Piska, ki je odstopil s predsedniškega mesta takoj po izvolitvi za sovodenjskega župana.

Člani Karnivalovega odbora so se v torek, 2. julija, sestali v Gabrjah. Na dnevnem redu seje je bila edino izvolitev novega predsednika oz. nove predsednice. Predsedniško vlogo so Karnivalovi odborniki zaupali Karin Tommasi, ki že vrsto let sodeluje pri organizaciji sovodenjskega pusta.