Družba Sdag bo do konca junija odnesla odpadke na tovornem postajališču v Gorici

Družba Sdag bo do konca junija poskrbela za odvoz vseh vreč z odpadki, ki jih je leta 2021 slovensko podjetje Isberg nakopičilo v enem od skladišč in petih parkirnih mestih na goriškem tovornem postajališču. O časovnici odvoza se je družba Sdag dogovorila s finančno policijo, strošek od stranitve bo znašal kar 100.000 evrov. Ob zaključku odvoza in po preverjanjih ne bo sledil nikakršen kazenski postopek, so včeraj sporočili.

Družba je hotela pojasniti okoliščine zasega 300 jumbo vreč, ki jih je pred leti na tovornem postajališču pustilo slovensko podjetje Isberg, in ovadbe direktorja družbe Giuliana Grendeneja. »Družba Sdag upravlja več kot 650.000 kv. metrov pokritih in odprtih površin. Primeri uporabnikov, ki proti njeni volji na območju odlagajo odpadke, ali strank, ki zaradi stečaja ali dolgov za sabo pustijo raznovrstno blago, se lahko pripetijo, čeprav družba zanje ni odgovorna,« piše Grendene.

Družba Sdag je že od leta 2023 sodelovala z goriško kvesturo in novogoriškimi kriminalisti v postopku zoper podjetje Isberg, ki je registrirano v Brežicah. Slednje je šlo v stečaj, pred tem pa je več najetih lokacij napolnilo z jumbo vrečami, polnimi odpadkov. Družba Sdag pa ni imela pravice odstopiti ali kakorkoli razpolagati z vrečami, dejansko ni imela druge izbire, kot da jih je še naprej skladiščila.