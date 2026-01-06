Dvaindvajset goriških ulic bo dobilo nov asfalt

Dvaindvajset goriških ulic bo v prihodnjih mesecih dobilo nov asfalt. Kot piše na spletni oglasni deski Občine Gorica, bodo preplastli ulice Paolo Diacono, Ugo Pellis, Ippolito Nievo, Giacinto Gallina, Giovanni Randaccio, Carnia, Friuli, Alto Adige, Carso, Giovanni Lorenzoni, Gaspare, Gozzi, Romeo Battistig, Brigata Etna, Antonio Lasciac, Giuseppe Barzellini, Casentino, Brianza, Monferrato, Romagna, Monte Nero in Tagliamento. Dela bo podjetje Nord Asfalti izvedlo med 12. januarjem in 14. majem.

Kot je za Primorski dnevnik pojasnila odgovorna za infrastrukturna dela v goriškem občinskem odboru Sarah Filisetti, del ni naročila Občina Gorica, temveč gre za sanacijo cestišč po posegih v podzemno infrastrukturo, ki so jih izvedla druga podjetja. Dela se bodo izvajala postopno, prišlo pa bo seveda tudi do sprememb v prometu. Odredba, ki jo je izdala goriška lokalna policija, predvideva, da bo v ulicah Paolo Diacono, Ugo Pellis, Ippolito Nievo, Giacinto Gallina, Giovani Randaccio, Carnia, Friuli, Alto Adige in Carso med deli veljala prepoved parkiranja, promet pa bo urejen izmenično enosmerno. Na odseku vozišča, kjer bodo potekala dela, bo najvišja dovoljena hitrost 20 kilometrov na uro. V ulicah Giovanni Lorenzoni, Gaspare Gozzi, Romeo Battistig, Brigata Etna, Antonio Lasciac, Giuseppe Barzellini, Casentino, Brianza, Monferrato, Romagna, Monte Nero in Tagliamento bosta vejali prepoved parkiranja in prepoved prehoda, razen za stanovalce, varnostne organe in reševalna vozila.

Na predelu ulic, kjer bodo potekala dela, bo najvišja dovoljena hitrost 20 kilo metrov na uro. Prepovedi bo moralo gradbeno podjetje označiti najmanj 48 ur pred začetkom veljavnosti ukrepov oz. začetkom del.